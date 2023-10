Philadelphia Eagles: Jason Kelce freut sich auf DFB-Spiel gegen Mexiko

Anzeige

Am Mittwochmorgen deutscher Zeit spielt das DFB-Team in Philadelphia gegen Mexiko. Eagles-Star Jason Kelce freut sich schon.

Footballstar Jason Kelce von den Philadelphia Eagles weiß zwar "nur ein bisschen was über den deutschen Fußball" - aber das Spiel der DFB-Elf am Mittwoch (02.00 Uhr MESZ) in Kelces NFL-Heimstadion gegen Mexiko wird "beim Zuschauen sicher Spaß machen", sagte der Center und Bruder von Ausnahmespieler Travis Kelce dem "SID" nach der 14:20-Pleite bei den New York Jets.

"Ich gucke die Weltmeisterschaft und Bayern München. Ich bin nicht auf dem Laufenden, aber internationale Spiele sind immer etwas Besonderes", sagte Kelce. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr zweites Testspiel im Rahmen der US-Reise im Lincoln Financial Field in Philadelphia, wo ansonsten die Eagles um Quarterback Jalen Hurts und Kelce ihre Heimspiele austragen.

Viele deutsche Spieler kennt Kelce dabei nicht. "Ich kannte mich besser aus, als ich noch FIFA gespielt habe", sagte er, doch Bastian Schweinsteiger sei "ein Mittelfeldspieler" gewesen, "den ich geliebt habe." Mit den Eagles kassierte der "Schwager" von Pop-Weltstar Taylor Swift am Sonntag im sechsten Spiel die erste Niederlage der laufenden NFL-Saison.