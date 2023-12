Anzeige

Steelers-Receiver George Pickens sorgt mit seiner Arbeitseinstellung für Aufsehen. Deshalb wird er von seinem Cheftrainer zurechtgewiesen.

Von Franziska Wendler

In Woche 15 setzte es für die Pittsburgh Steelers eine 13:30-Pleite bei den Indianapolis Colts. Steelers-Receiver George Pickens machte dabei keine allzu gute Figur. Vor allem eine Szene fiel auf: Als er sich bei einem Lauf von Running Back Jaylen Warren an der Goal Line weigerte, für seinen Teamkollegen zu blocken. Seine Erklärung im Anschluss: "Ich wollte mich nicht verletzen."

Eine Aussage, für die Pickens stark kritisiert wurde – und prompt zum Gegenschlag ausholte. "All die Leute, die meinen Einsatz hinterfragen, spielen kein Football. Sie machen das, was ihr alle in den Medien macht“, ließ er verlautbaren.

Nun hat sich sein Trainer eingeschaltet und ein Matchwort gesprochen. So erklärte Steelers-Head-Coach Mike Tomlin, dass Pickens zwar am kommenden Wochenende spielen werde, was aber nicht bedeute, dass das Handeln und die Aussagen des Passempfängers folgenlos bleiben.

So ist es Tomlin ein Anliegen, dass Pickens in Zukunft professioneller mit den Medien umgeht, die der Sportler für die Kritik an ihm verantwortlich gemacht hatte.