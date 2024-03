Anzeige

Trauer bei den Pittsburgh Steelers. Franchise-Legende Andy Russell ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Traurige Nachrichten aus den USA: Steelers-Legende Andy Russell ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Dies bestätigte eine mit der Situation vertraute Quelle gegenüber dem Sender "Action News 4" in Pittsburgh. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben.

Der ehemalige Linebacker war Teil der legendären "Steel Curtain"-Defense, die zweimal den Super Bowl gewann. Der aus Detroit stammende Spieler wurde im NFL-Draft 1963 von den Steelers an Position 220 in der 16. Runde ausgewählt, verließ das Team aber zunächst in Richtung US-Armee, um Verpflichtungen zu erfüllen, die er während seiner College-Zeit in Missouri eingegangen war.

Erst 1966 kehrte Russell zu den Steelers zurück und verbrachte im Anschluss alle elf Jahre seiner NFL-Karriere bei der Franchise. Siebenmal schaffte er es in dieser Zeit in den Pro Bowl, außerdem wurde er zum All-Pro und Second-Team Alll-Pro ernannt.

Zudem schaffte er es bei den Steelers in das All-Time Team, die Hall of Honor und die Hall of Fame.