NFL: Russell Wilson "liebt Denver" und will noch zwei Super Bowls holen

Russell Wilson denkt wohl nicht an einen Abschied aus Denver. In einem Interview erzählt der Quarterback von seinen großen Broncos-Plänen. von Max Bruns Russell Wilson hat offenbar noch nicht fertig in Denver. Obwohl in jüngster Vergangenheit vieles für ein Abschied von den Denver Broncos gesprochen hat, offenbarte der Quarterback nun seine großen Pläne - und zwar mit den Broncos! Im Rahmen des "I Am Athlete"-Podcasts erklärte Wilson, dass er die Broncos dort hin bringen möchte, wo sie zuletzt vor über acht Jahren waren. "Für mich geht es immer nur ums Gewinnen", betonte der 35-Jährige und fügte zur Verwunderung vieler NFL-Fans hinzu: "In den nächsten fünf Jahren möchte ich noch zwei Super Bowls gewinnen."

Die Broncos gewannen die Vince Lombardy Trophy zuletzt 2016 - damals noch mit Quarterback-Legende Peyton Manning. Wilson gewann seinen - bisher einzigen - Super Bowl 2013 mit den Seattle Seahawks. "Ich möchte diese Trophäe wieder in meinen Händen halten", sagte Wilson und spricht sich zeitgleich für einen Verbleib in Denver aus. "Ich liebe die Stadt und alles andere hier." Allerdings wolle er in erster Linie an einem Ort sein, der auch ihn liebt. "Ich will gewinnen, das ist alles, was mir wichtig ist." Allerdings hat sich Wilson zuletzt deutlich an Kredit verspielt. Zwar war die 2023er-Saison im Gegensatz zur Vorsaison deutlich besser, doch für die letzten zwei Saisonspiele wurde der einstige Star-Quarterback gebenched.

Negativen Einfluss auf das Selbstvertrauen des Routiniers scheint diese Entscheidung von Denvers Head Coach Sean Payton jedoch nicht wirklich gehabt zu haben. "Ehrlich gesagt, brennt in mir mehr Feuer als je zuvor. Vor allem nach diesen zwei Jahren und all dem, was ich durchgemacht habe", so Wilson, der erneut sein Wunsch, zu bleiben, betonte.

