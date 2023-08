Anzeige

Die NFL-Welt trauert um die verstorbene Tochter des ehemaligen Star-Spielers der San Francisco 49ers, Bruce Collie. Die 30-jährige Devyn Reiley stirbt bei einem Flugzeugabsturz

Die 30 Jahre alte Devyn Reiley ist bei einem Flugzeugabsturz verstorben. Reiley war Pilotin einer Maschine aus dem Weltkrieg, die im Rahmen der Oshkosh Airshow in Wisconsin wohl ins Schleudern geriet und in einen See abstürzte.

Reiley und ein Passagier überlebten nicht. Der Unfall wird von der zuständigen Flugbehörde untersucht.

Die 30-Jährige war die Tochter von Bruce Collie, der als Offensive Liner mit den San Francisco 49ers in den 1980er-Jahren zwei Super Bowls gewinnen konnte. Collie äußerte sich in den sozialen Netzwerken zu dem tragischen Unfall.

Er postete ein Bild seiner Tochter im Cockpit eines Flugzeugs mit der Überschrift: "Feier des Lebens". Unten auf dem Bild steht das Datum der Beerdigung, die Ende der Woche in einem Hangar stattfinden soll.