Linebacker Nick Bellore wird beim Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den New York Giants nicht auf dem Feld stehen. Aus gutem Grund: Seine Partnerin erwartet die Geburt des gemeinsamen Kindes.

Die Seattle Seahawks müssen in Partie gegen die New York Giants in der Nacht von Montag auf Dienstag auf Linebacker Nick Bellore verzichten. Der 34-Jährige flog zurück nach Seattle, er und seine Partnerin erwarten ein gemeinsames Kind.

Bellore steht seit 2019 bei den Seahawks unter Vertrag und ist hauptsächlich für seine Qualitäten im Special Teams bekannt. Außerdem läuft er als Fullback und Linebacker auf.

In der aktuellen Spielzeit stand er bei 73 Snaps im Special Team auf dem Rasen. Ein Tackle konnte er bisher noch nicht setzen.