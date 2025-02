Es war einer der denkwürdigsten Super Bowls der NFL-Geschichte. Nach einem 3:28-Rückstand drehten die New England Patriots die Partie gegen die Atlanta Falcons und gewannen letztlich in der Overtime mit 34:28 - auch dank Martellus Bennett den Super Bowl 51.

Super Bowl: Giants-Held versteigert Ring von Patriots-Pleite

Derweil trennt sich auch Plaxico Burress von einem hart erarbeiteten Schmuckstück. Via Auktion bietet der 47-Jährige seinen Championship-Ring vom Super Bowl XLII an.

Dabei spielte der Wide Receiver eine entscheidende Rolle, fing beim 17:14 seiner New York Giants gegen die New England Patriots 35 Sekunden vor Ende einen Pass von Eli Manning für einen 13-Yards-Touchdown. Tom Brady & Co. fanden darauf keine Antwort, es war die erste Super-Bowl-Niederlage des "GOAT".

Laut dem Auktionshaus "Heritage Auctions" beugte Burress in einem Schreiben vom 16. November 2024 jeglichen Zweiflern vor: "Ich habe diesen Ring als Mitglied der New York Giants erhalten, die den Super Bowl XLII am 3. Februar 2008 gegen die New England Patriots in Phoenix, Arizona, gewannen. Darüber hinaus bestätige ich, dass es sich um das einzige Exemplar handelt und keine Duplikate angefertigt wurden."