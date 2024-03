Super-Bowl-Held Malcolm Butler festgenommen

Anzeige Malcolm Butler erklärte erst kürzlich seinen endgültigen Rücktritt aus der NFL. Nun wurde er festgenommen und wird vor Gericht stehen. Der ehemalige Star der New England Patriots, Malcolm Butler, wurde in diesem Monat wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer in North Providence, Rhode Island, verhaftet. Dies geht aus einem Polizeibericht hervor. Butler wurde 2015 zum Super-Bowl-Helden, als er gegen die Seattle Seahawks die entscheidende Interception fing und den Patriots somit zur Vince Lombardi Trophy verhalf.

Er blieb bis 2017 in New England und stand danach noch bei den Tennessee Titans (2018-2020) und den Arizona Cardinals (2021) unter Vertrag, ehe er seine Karriere zunächst beendete. 2022 versuchte er ein Comeback bei den Patriots, verletzte sich aber vor Saisonbeginn und wurde daraufhin entlassen. Seinen endgültigen Rücktritt hatte Butler erst am 9. März dieses Jahres verkündet.