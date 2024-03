Anzeige

NFL statt Fußball-Bundesliga? Harry Kane würde gerne in Zukunft als Kicker im American Football aktiv werden. Der frühere NFL-Kicker Ralf Kleinmann gibt seine Einschätzung dazu ab, wie realistisch das ist.

von Oliver Jensen

Harry Kane würde gerne im höheren Profi-Alter noch einmal die Sportart wechseln. Dem Stürmer schwebt eine zweite Laufbahn als Kicker in der NFL vor.

"Das ist zumindest etwas, was ich im Hinterkopf habe", sagte er in einem Interview mit der "Sports Illustraded". "Wenn es auf das Ende meiner Karriere im Fußball zugeht, werde ich mir das vielleicht etwas genauer ansehen und anfangen, ein bisschen zu üben. Es in zwei verschiedenen Sportarten – Fußball und Football – auf das höchste Level zu schaffen, wäre etwas ganz Besonderes."

Doch ist das wirklich realistisch?

Der frühere deutsche Kicker Ralf Kleinmann, der zeitweise bei den Tampa Bay Buccaneers in der NFL unter Vertrag stand, kann sich das gut vorstellen. "Es gab ja bereits ehemalige Fußballprofis wie Manfred Burgsmüller oder Ingo Anderbrügge, die in der damaligen NFL Europe als Kicker aktiv waren. Technisch sind die Anforderungen im Football etwas anders als im Fußball. Aber wenn man im Fußball ausgebildet wurde, macht es den Einstieg einfacher", sagte er gegenüber "web.de."