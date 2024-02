Super Bowl als Extra-Motivation - Marcel Dabo zeigt sich optimistisch

Als Teil des Pathway Programms kam Marcel Dabo in die NFL. Aktuell weilt der Deutsche im Practice Squad der Indianapolis Colts. Im ran Interview spricht der Cornerback über seine NFL-Chancen und was er dafür tun muss. Events wie die Opening Media Night des Super Bowls sorgen dabei für die Extra-Motivation.

Frage: Wenn du sagst, du bist hyped und siehst das alles drum herum, wie sehr fängt man da als Pathway Programm Spieler das Träumen an?

Marcel Dabo: "Komplett. Für mich als Spieler ist es immer schwierig, zu solchen Events zu kommen. Weil aktuell denke ich mir, ich sollte hier (als Spieler Anm. d. Red) sein und nicht im Urlaub. Ein Auge weint, ein Auge lacht. Ich sauge einfach das ganze Event ein und versuche das meiste draus mitzunehmen. Es einfach als Benzin zu nehmen für dann, wenn ich auch mal (als Spieler Anm. d. Red) hier stehen darf."

Frage: Wie siehst du selbst deine Entwicklung und was denkst du, ist nächste Saison für dich drin?

Marcel Dabo: "Ich sag ja immer, es ist alles drin. In der NFL ist immer alles drin. Aber die margin for success („Erfolgsspanne", Anm. d. Red) ist sehr, sehr klein. Du bist immer ein paar gute Situationen von einer ganz anderen Karriere entfernt. Ich muss mich einfach jeden Tag vorbereiten und hart an mir arbeiten. Man sagt ja immer Glück ist when opportunity meets preperation („wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft“, Anm. d. Red) und daran glaube ich extrem. Ich glaube nicht einfach, dass das Glück zu dir kommt. Sondern ich glaube, wenn du dich die ganze Zeit vorbereitest und irgendwann dann auch die Chance kommt, du auch erfolgreich sein kannst.“