Kurz vor dem Super Bowl in San Francisco gibt Deutschlands NFL-Chef Dr. Alexander Steinforth bekannt, in welche Richtung sich die Internationalisierungspläne der Liga entwickeln. Dabei gibt es ein klares Ziel. Vom Super Bowl aus San Francisco berichten Christoph Dommisch und Dominik Kaiser Es war kein Umweg, den NFL-Deutschland-Chef Dr. Alexander Steinforth bei einer Presserunde für deutsche Journalistinnen und Journalisten zu den Internationalisierungs-Plänen der NFL nahm: "Wir haben uns als Liga das Ziel gesetzt, die globalste Sportliga der Welt zu sein." Alles rund um den Super Bowl 2026 - kostenlos im NFL Network auf Joyn Damit unterstrich Steinforth, der seit 2021 die Geschäfte der NFL in Deutschland verantwortet, welchen Weg die NFL in Zukunft weiter konsequent verfolgen möchte: "Global heißt für uns, dass wir die erste Liga sein wollen, die in dieser Konsequenz versucht, eine globale Spielserie aufzulegen."

NFL international: 2026 neun International Games 2026 wird es so viele international Games geben, wie noch in der Historie der National Football League. Insgesamt neun Partien werden außerhalb der USA ausgetragen: Drei Spiele in London und jeweils eine Partie in Mexico City, Melbourne, München, Madrid Rio de Janeiro und in Paris. Wird Bad Bunny verhaftet? Die verrücktesten Super-Bowl-Wetten Welche Bedeutung dabei der deutsche Markt hat, unterstrich Steinforth deutlich: "Wenn wir an einen Punkt kommen, wo es in einem Land schnell mehrere Spiele geben sollte, wäre Deutschland sicher einer der ersten Märkte, wo eine Machbarkeit geprüft werden wird."

NFL International Series: So oft spielte jedes Team im Ausland 1 / 33 © 2025 Getty Images So oft spielten die NFL-Teams bereits im Ausland

Seit 2007 veranstaltet die NFL mit der International Series reguläre Saisonspiele im Ausland. Alles fing in London an, später kamen Mexiko, Deutschland und Brasilien hinzu. Welche Teams waren besonders häufig in fremden Ländern zu Gast? ran verschafft einen Überblick. (Stand: 6. September 2025) © IMAGO/Newscom World Pittsburgh Steelers (1 Spiel im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2013; 27:34 vs. Minnesota Vikings)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/USA TODAY Network Dallas Cowboys (1 Spiel im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2014; 31:17 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/USA TODAY Network Washington Redskins / Football Team / Commanders (1 Spiel im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2016; 27:27 vs. Cincinnati Bengals)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire Cleveland Browns (1 Spiel im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2017; 16:33 vs. Minnesota Vikings)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Newscom World Carolina Panthers (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2019; 37:26 vs. Tampa Bay Buccaneers)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: 1 (2024; 20:17 nach Overtime vs New York Giants)

- Spiele in Brasilien: - © UPI Photo Green Bay Packers (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2022; 22:27 vs. New York Giants)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: (2024, 29:34 vs. Philadelphia Eagles) © IMAGO/Action Plus Philadelphia Eagles (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2018; 24:18 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: (2024, 34:29 vs. Green Bay Packers) © IMAGO/USA TODAY Network Denver Broncos (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2010; 16:24 vs. San Francisco 49ers / 2022; 21:17 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko:

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire Detroit Lions (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2014; 22:21 vs. Atlanta Falcons / 2015; 10:45 vs. Kansas City Chiefs)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Eibner Buffalo Bills (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2015; 31:34 vs. Jacksonville Jaguars / 2023: 20:25 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Shutterstock Indianapolis Colts (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2016; 27:30 vs. Washington Redskins)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: 1 (2023; 10:6 vs. New England Patriots)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Newscom World Cincinnati Bengals (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2016; 27:27 vs. Washington Redskins / 2019; 10:24 vs. Los Angeles Rams)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/ZUMA Wire Houston Texans (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2019; 26:3 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: 1 (2016; 20:27 vs. Oakland Raiders)

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire Baltimore Ravens (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2017; 7:44 vs. Jacksonville Jaguars / 2023; 24:16 vs. Tennessee Titans)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/USA TODAY Network Arizona Cardinals (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2017; 0:33 vs. Los Angeles Rams)

- Spiele in Mexiko: 1 (2022; 10:38 vs. San Francisco 49ers)

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Beautiful Sports Seattle Seahawks (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2018; 27:3 vs. Oakland Raiders)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: 1 (2022; 16:21 vs. Tampa Bay Buccaneers)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Pro Sports Images Tennessee Titans (2 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2018; 19:20 vs. Los Angeles Chargers / 2023; 16:24 vs. Baltimore Ravens)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/ZUMA Press Wire Chicago Bears (3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2011; 24:18 vs. Tampa Bay Buccaneers / 2019; 21:24 vs. Oakland Raiders / 2024; 35:16 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © Getty Images New York Jets (3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2015; 27:14 vs. Miami Dolphins / 2021; 20:27 vs. Atlanta Falcons / 2024; 17:23 vs. Minnesota Vikings)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire New Orleans Saints (3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2008; 37:32 vs. San Diego Chargers / 2017; 20:0 vs. Miami Dolphins / 2022; 25:28 vs. Minnesota Vikings)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire San Francisco 49ers (3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2010; 24:16 vs. Denver Broncos / 2013; 42:10 vs. jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: 1 (2022; 38:10 vs. Arizona Cardinals)

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © imago images/Shutterstock Atlanta Falcons (3 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2014; 21:22 vs. Detroit Lions / 2021; 27:20 vs. New York Jets / 2023; 7:23 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Rene Schulz Kansas City Chiefs (4 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 1 (2015; 45:10 vs. Detroit Lions)

- Spiele in Mexiko: 1 (2019; 24:17 vs. Los Angeles Chargers)

- Spiele in Deutschland: 1 (2023; 21:14 vs. Miami Dolphins)

- Spiele in Brasilien: 1 (2025; 21:27 vs. Los Angeles Chargers) © IMAGO/ZUMA Press Wire San Diego / Los Angeles Chargers (4 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 2 (2008; 32:37 vs. New Orleans Saints / 2018; 20:19 vs. Tennessee Titans)

- Spiele in Mexiko: 1 (2019; 17:24 vs. Kansas City Chiefs)

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: 1 (2025; 27:21 vs. Kansas City Chiefs) © IMAGO/Newscom World New York Giants (4 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2007; 13:10 vs. Miami Dolphins / 2016; 17:10 vs. Los Angeles Rams / 2022; 27:22 vs. Green Bay Packers)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: 1 (2024; 17:20 nach Overtime vs. Carolina Panthers)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Action Plus Minnesota Vikings (4 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 4 (2013; 34:27 vs. Pittsburgh Steelers / 2017; 33:16 vs. Cleveland Browns / 2022; 28:25 vs. New Orleans Saints / 2024; 23:17 vs. New York Jets)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Shutterstock Tampa Bay Buccaneers (4 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2009; 7:35 vs. New England Patriots / 2011; 18:24 vs. Chicago Bears / 2019; 26:37 vs. Carolina Panthers)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: 1 (2022; 21:16 vs. Seattle Seahawks)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/ZUMA Press Wire St. Louis / Los Angeles Rams (4 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 4 (2012; 7:45 vs. New England Patriots / 2016; 10:17 vs. New York Giants / 2017; 33:0 vs. Arizona Cardinals / 2019; 24:10 vs. Cincinnati Bengals)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Rene Schulz New England Patriots (5 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2009; 35:7 vs. Tampa Bay Buccaneers / 2012; 45:7 vs. St. Louis Rams / 2024; 16:32 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: 1 (2017; 33:8 vs. Oakland Raiders)

- Spiele in Deutschland: 1 (2023; 6:10 vs. Indianapolis Colts)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/USA TODAY Network Oakland / Las Vegas Raiders (5 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 3 (2014; 14:38 vs. Miami Dolphins / 2018; 3:27 vs. Seattle Seahawks / 2019; 24:21 vs. Chicago Bears)

- Spiele in Mexiko: 2 (2016; 27:20 vs. Houston Texans / 2017; 8:33 vs. New England Patriots)

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Icon Sportswire Miami Dolphins (6 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 5 (2007; 10:13 vs. New York Giants / 2014; 38:14 vs. Oakland Raiders / 2015; 14:27 vs. New York Jets / 2017; 0:20 vs. New Orleans Saints / 2021; 20:23 vs. Jacksonville Jaguars)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: 1 (2023; 14:21 vs. Kansas City Chiefs)

- Spiele in Brasilien: - © IMAGO/Eibner Jacksonville Jaguars (13 Spiele im Ausland)

- Spiele in London: 13 (2013; 10:42 vs. San Francisco 49ers / 2014; 17:31 vs. Dallas Cowboys / 2015; 34:31 vs. Buffalo Bills / 2016; 30:27 vs. Indianapolis Colts / 2017; 44:7 vs. Baltimore Ravens / 2018; 18:24 vs. Philadelphia Eagles / 2019; 3:26 vs. Houston Texans / 2021; 23:20 vs. Miami Dolphins / 2022; 17:21 vs. Denver Broncos / 2023; 23:7 vs. Atlanta Falcons / 2023; 25:20 vs. Buffalo Bills / 2024; 16:35 vs. Chicago Bears / 2024; 32:16 vs. New England Patriots)

- Spiele in Mexiko: -

- Spiele in Deutschland: -

- Spiele in Brasilien: -