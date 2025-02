Super Bowl 2025 - Michael Vick: "In Jalen Hurts brennt das Feuer"

"Ich glaube, dass tief in Jalen das Feuer brennt", sagte der ehemalige Quarterback der Eagles im Interview mit ran vor dem Duell mit den Kansas City Chiefs am Sonntag. "Wenn du ein Spiel wie den Super Bowl verlierst, dann ist es dein Ziel, dorthin wieder zurückzukehren."

Michael Vick glaubt, dass Philadelphia Eagles Quarterback Jalen Hurts aus der Niederlage beim Super Bowl von vor zwei Jahren Motivation zieht und dadurch besonders heiß auf die 59. Auflage in New Orleans ist.

vom Super Bowl aus New Orleans berichten Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey

Der ehemalige NFL-Superstar Michael Vick erwartet im Super Bowl in New Orleans einen besonders motivierten Jalen Hurts. Für seinen Nachfolger als Quarterback der Philadelphia Eagles hat er einen Rat.

Michael Vicks Rat: "Genieße den Moment"

Dass Hurts es mit den Eagles wieder ins Endspiel um die Vince Lombardi Trophy eingezogen ist, beeindruckt Vick. Immerhin ist Hurts der erste Quarterback seit 1991, der sein Super Bowl-Debüt verloren und es wieder zurückgeschafft hat.

"Ich weiß, dass Jalen sich extrem gesegnet fühlt, wieder zurück zu sein und er diesen Moment nützen will", führte Vick aus, der 13 Jahre in der NFL gespielt hat. "Ich kann mir nur vorstellen, wie er sich fühlt, ich habe es nie in diese Situation geschafft. Wenn ich ihm etwas raten könnte, dann nur: Genieße den Moment."