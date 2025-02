Dabei war das nach sechs teils enttäuschenden Jahren bei den New York Giants nicht unbedingt absehbar, dass Barkley so einschlägt. Nur für Roseman schon.

Die Augen des Right Tackles der Philadelphia Eagles leuchten, als von dem Moment erzählt, in dem er von der Verpflichtung Saquon Barkleys hörte.

Barkley: 30 Yards bis zur NFL-Geschichte

Vor dem Super Bowl fehlen Barkley noch 30 Yards, um Terrell Davis an der Spitze der meisten Rushing Yards in einer Saison inklusive Playoffs abzulösen. Der Hall of Famer kam in der Saison 1998 auf 2.476.

Für Barkley hat dies keine große Bedeutung. Wichtiger ist ihm der Erfolg mit dem Team, dass die Eagles wieder im Endspiel um die Vince Lombardi Trophy stehen. Zum zweiten Mal binnen drei Jahren.

Nach der Niederlage im Endspiel 2023 sah sich Roseman veranlasst, im Kader Veränderungen vorzunehmen.

Per Draft erhielt die Defense mit den Pass Rushern Jalen Carter und Nolan Smith sowie den Cornerbacks Cooper DeJean und Quinyon Mitchell vier neue Starter, hinzu kam Free Agent Zack Baun, in der Offensive insbesondere Barkley.

Der lässt mit seinen Leistungen den Dreijahresvertrag über 38 Millionen Dollar als Schnäppchen erscheinen. "Wenn du solche Voraussetzungen hast, hier mit so großartigen Spielern um dich herum zu spielen, dann ist es einfach, Erfolg zu haben", sagt Barkley.

2.005 Rushing Yards hatte er vor dem letzten Spieltag, den Angriff auf den Regular-Season-Rekord von Eric Dickerson mit 2.105 ließ er aus, schonte sich stattdessen für die Playoffs, obwohl er die Marke mit seinem Schnitt von 125,3 Yards pro Spiel ausgerechnet gegen Ex-Klub New York Giants hätte brechen können.

Und auch jene 30 zum Davis Rekord hätte er wohl schon erreicht, wäre er beim 55:23-Blowout-Sieg über die Washington Commanders auch die restlichen fünf Minuten noch über den Platz gefegt.

Stattdessen rannte Barkley mindestens jene 30 Yards an der Außenlinie entlang, als Backup Will Shipley ihn erst mit einem Lauf über 57 Yards zum freudigen Ausrasten brachte. Als der Rookie im Anschluss seinen ersten NFL-Touchdown erzielte, war Barkley der erste Gratulant.