In den letzten drei Jahren wurde "Lift Every Voice and Sing" ebenfalls vor dem Super Bowl aufgeführt. Im vergangenen Jahr trug Sheryl Lee Ralph die Hymne vor.

Die NFL hat angekündigt, dass beim diesjährigen Super Bowl die schwarze Nationalhymne gespielt wird. "Lift Every Voice and Sing" wird von Ledisi gesungen.

Erneut wird vor dem Super Bowl die sogenannte schwarze Nationalhymne "Lift Every Voice and Sing" vorgetragen

Hymne richtete sich an US-Präsident Abraham Lincoln

Die in New Orleans geborene und in Oakland (Kalifornien) aufgewachsene Ledisi Anibade Young ist eine Grammy-prämierte Sängerin, Songwriterin, Musikproduzentin, Autorin und Schauspielerin. Im Jahr 2000 veröffentlichte sie ihr erstes Album "Soulsinger", gefolgt von ihrem zweiten Album "Feeling Orange but Sometimes Blue" im Jahr 2002.