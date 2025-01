Super Bowl 2025: Ron Torbert wird Haupt-Schiedsrichter

Die NFL hat das Schiedsrichter-Team für den Super Bowl 2025 bekannt gegeben. Ron Torbert wird das Endspiel leiten.

Von Kai Esser

Die teilnehmenden Teams für den Super Bowl 59 in New Orleans werden am kommenden Wochenende erst noch gesucht, ein wichtiger sportlicher Teilnehmer steht jedoch jetzt schon fest: Schiedsrichter Ron Torbert wird den Super Bowl leiten.

Ihm assistieren Umpire Mike Morton, Down Judge Max Causey, Line Judge Mark Stewart, Field Judge Mearl Robinson, Side Judge Boris Cheek, Back Judge Jonah Monroe und der Replay Official Kevin Brown.

Für Torbert ist es bereits der zweite Super Bowl. Er war auch 2021 schon beim Sieg der Los Angeles Rams über die Cincinnati Bengals Hauptschiedsrichter.

Beim 23:20 fiel er bei einem strittigen Call auf, als er ein mögliches Foul von Ja'Marr Chase gegen Jalen Ramsey bei einem langen Touchdown nicht erkannte.

Kurios: Mike Morton hat bereits Super-Bowl-Erfahrung - aber als Spieler. 1999 war er Linebacker bei den Los Angeles Rams, die gegen die Tennessee Titans gewannen.