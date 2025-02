Super Bowl 2025: Wem drückt Tom Brady die Daumen? - News im Ticker

Anzeige

Update, 4. Februar: Wem drückt Tom Brady die Daumen? Tom Brady steht mal wieder im Super Bowl. Diesmal allerdings "nur" als Analyst für den US-Sender Fox, der das Spiel in den Staaten überträgt. Dabei stellt sich die Frage: Zu wem hält der frühere Quarterback-Superstar beim Super Bowl LIX zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Egales? Das wurde er im "Let’s Go!" Podcast gefragt. Brady betonte, dass er vor allem ein großartiges Spiel sehen wolle. Ein kleines "Aber" gab es angesichts der historischen Möglichkeit der Chiefs, zum dritten Mal in Folge den Super Bowl zu gewinnen, dann aber doch. "Ich sage es mal so: Wenn die Chiefs gewinnen, freue ich mich sehr für sie. Was sie erreicht haben, ist unübertroffen", sagte Brady, der nie verstanden hat, dass "die Leute uns so viele Jahre lang immer gehasst haben". Er habe nur versucht, die Dinge richtig zu machen, er habe versucht, da rauszugehen und um den Job und den Sieg zu kämpfen: "Und ich schätze die Exzellenz von Menschen, die in bestimmten Bereichen auf höchstem Niveau arbeiten, weil man dann versteht, wie viel Hingabe es erfordert, das zu erreichen, was sie tun. In diesem Land Exzellenz nicht zu feiern, ist für mich unbegreiflich", sagte Brady. Es sei bei den Chiefs unglaublich zu sehen, wie dieses Team allen Widrigkeiten standhalte, mit denen es nicht nur in dieser oder der letzten Saison, sondern auch im Jahr zuvor konfrontiert gewesen sei, so Brady: "Sie haben einfach weitergemacht, nichts hat sie abgelenkt. Sie haben einfach weitergemacht und viele Spiele gewonnen. Es wird ein großartiges Spiel, weil für beide Teams viel auf dem Spiel steht."

Update, 4. Februar: Keine Parade bei Chiefs-Sieg Traditionell gibt es für den Sieger des Super Bowls in seiner Heimatstadt eine Parade. Sollten die Kansas City Chiefs jedoch den historischen "Three-peat" schaffen, dann wird es keine Parade geben. Das berichtet "FOX" mit Berufung auf interne Quellen. Grund dafür ist die Schießerei auf der letzten Parade 2024, bei der eine Frau gestorben war. Stattdessen soll es ein internes Zusammenkommen von Spielern, Trainern, Staff, deren Familien und Bürgermeister Quinton Lucas sowie Missouris Gouverneur Mike Kehoe geben. Eine endgültige Entscheidung fällt wohl erst, sollten die Chiefs tatsächlich den Super Bowl gewinnen.

Update, 30. Januar: Werbespots sind noch einmal teurer geworden Der Super Bowl LIX zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles wird dem übertragenden US-Sender Fox allem Anschein nach Rekordeinnahmen bescheren. Medienberichten zufolge werden die 30-sekündigen Werbespots bei Spielunterbrechungen beim Finale der NFL am 9. Februar im Superdome von New Orleans bis zu acht Millionen Dollar kosten. Dies wäre eine Steigerung um eine Million Dollar im Vergleich zum vergangenen Jahr, als der Sender CBS übertrug. Beim Super Bowl präsentieren die werbenden Unternehmen zumeist außergewöhnliche Spots. So wird diesmal unter anderem ein Nahrungsmittelkonzern mit der Neuauflage einer legendären Szene aus dem Film "Harry und Sally" mit Meg Ryan und Billy Crystal werben: Dabei täuscht die Schauspielerin im berühmten "Katz' Deli" in New York einen Orgasmus vor. Im vergangenen Jahr sahen im Schnitt 123,4 Millionen Amerikaner den Sieg der Chiefs gegen die San Francisco 49ers (25:22 OT) bei CBS, dem Kinderkanal Nickelodeon, dem spanischsprachigen Sender Univision und beim Streamingdienst Paramount+. Kansas City kann die Vince Lombardi Trophy in diesem Jahr als erstes Team dreimal in Serie gewinnen.

Update, 29. Januar: Post Malone ist Headliner des Tailgate-Konzerts Die NFL hat Superstar Post Malone als Headliner für das "Super Bowl LIX YouTube Tailgate-Konzert" verkündet. Die Pregame-Party vor dem Super Bowl in New Orleans wird auf YouTube übertragen und soll Fans sowohl vor Ort als auch zu Hause vor dem Spiel in Stimmung bringen. Der Sänger und Rapper ist einer der größten Stars der Musikszene, das Konzert wird in unmittelbarer Nähe des Caesars Superdome in New Orleans stattfinden. In der Halftime-Show des Super Bowls wird Rapper Kendrick Lamar auftreten.