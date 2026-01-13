Der Super Bowl 2026 wird in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar stattfinden. Es ist das 60. Mal, dass das Liga-Finale ausgetragen wird. ran fasst für euch alle wichtigen Infos zusammen. Eines der größten und meistgeschauten Livesport-Events steht vor der Tür. Die NFL-Saison wird mit dem Super Bowl LX ihr Ende finden. Gestartet war sie mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys. Aktuell befinden sich die New England Patriots, Houston Texans, Chicago Bears und L.A. Rams in der Divisional-Runde. Während die Denver Broncos die Buffalo Bills in einem Overtime-Thriller aus den Playoffs warfen und damit das Ticket für das AFC Championship Game lösten, überrannten in der NFC die Seattle Seahawks die San Francisco 49ers und qualifizierten sich so für das NFC Championship Game. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum Super Bowl 2026 auf einen Blick.

Wer trifft im Super Bowl 2026 aufeinander? Die NFL-Playoffs befinden sich aktuell in der Divisional-Round. Es sind noch sechs Teams im Rennen. Im Super Bowl werden sich dann die Sieger der Conference-Championship-Games gegenüberstehen. Nach der Regular Season hatte den Nr. 1 Seed der NFC die Seattle Seahawks. In der AFC sind die Denver Broncos an erster Stelle gesetzt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

2017 Playoffs 2017 Preseason 2017/2018 2018 Playoffs 2018 Preseason 2018/2019 2019 Playoffs 2019 Preseason 2019/2020 2020 Playoffs 2020/2021 2021 Playoffs 2021 Preseason 2021/2022 2022 Playoffs 2022 Preseason 2022/2023 2023 Playoffs 2023 Preseason 2023/2024 2024 Playoffs 2024 Preseason 2024/2025 2025 Playoffs 2025 Preseason 2025/2026 2026 Playoffs Wild Card Weekend Divisional Playoffs Conference Championships Super Bowl NFL 21:00 Denver Broncos Broncos -:- New England Patriots Patriots 00:30 Seattle Seahawks Seahawks -:- Los Angeles Rams Rams

Wann findet der Super Bowl LX statt? Datum und Uhrzeit Der Super Bowl wird in der Nacht von Sonntag, dem 8. Januar, auf Montag, den 9. Januar, stattfinden. Der Kickoff wird um 18:30 Uhr in der Eastern Timezone von Amerika stattfinden.

Super Bowl 2026: Wann ist der Kickoff in Deutschland? Die deutsche Uhrzeit beim Kickoff wird 00:30 Uhr am Montagmorgen sein.

Wer überträgt den Super Bowl LX in Deutschland? Im Free-TV zeigt RTL den Super Bowl LX.

Wo gibt es einen Livestream für den Super Bowl 2026? NFL Game Pass: Super Bowl live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).

DAZN: Super Bowl live (kostenpflichtiges Abo notwendig)

ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Playoff-Partien.

Zudem gibt es auf ran.de einen Liveticker zum Super Bowl

Wo wird der Super Bowl 2026 ausgetragen? Der Super Bowl wird im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, stattfinden. Normalerweise tragen dort die San Francisco 49ers ihre Heimspiele aus.

Wer tritt in der Halftime-Show auf? In der Halbzeit des Sportevents wird der Latin-Rapper und dreifacher Grammy-Award-Gewinner Bad Bunny auftreten. Diese Auswahl sorgte in den USA für viel Aufsehen, da der Puerto-Ricaner kurz vor Bekanntwerden des Super-Bowl-Gigs noch seine eigenen Tour-Termine aufgrund politischer Maßnahmen der US-Regierung abgesagt hatte. Alle Informationen zur Halftime-Show 2026: Die bekanntesten Songs von Bad Bunny, Übertragungen im TV, Gastauftritte und Startzeit Gut drei Wochen vor dem Großereignis hat die NFL einen offiziellen Trailer zur Halftime-Show veröffentlicht. So stimmt die Liga auf das Event ein:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wer tritt bei der Eröffnungszeremonie auf? Eröffnet wird der Super Bowl mit einem Auftritt der Band Green Day. "Wir freuen uns riesig, den Super Bowl 60 direkt vor unserer Haustür zu eröffnen!“, sagte Sänger Billie Joe Armstrong zitiert, "es ist uns eine Ehre, die MVPs, die dieses Spiel geprägt haben, willkommen zu heißen und den Abend für Fans auf der ganzen Welt zu eröffnen. Lasst uns Spaß haben! Lasst uns richtig abfeiern!“ Beim Jubiläums-Super-Bowl werden zusammen mit Green Day zahlreiche, frühere MVP auf dem Rasen stehen. "60 Jahre Super Bowl-Geschichte mit Green Day als Lokalmatadoren zu feiern und gleichzeitig die NFL-Legenden zu ehren, die diesen Sport mitgeprägt haben, ist ein unglaublich eindrucksvoller Auftakt für Super Bowl LX", sagte Tim Tubito, Senior Director für Event- und Spielpräsentation der NFL

Was kosten die Tickets für den Super Bowl 2026? Die günstigsten Tickets sollen für 700 US-Dollar zu haben sein, allerdings gibt es diese nur über eine Lotterie der NFL. Die günstigen Tickets auf dem Zweitmarkt sollen etwa bis zu 6.000 Dollar kosten. Für die teuersten Tickets wird wahrscheinlich sogar das Zehnfache fällig.

Was kostet Werbung beim Super Bowl? "NBC" als in den USA übertragender Sender, ruft Berichten zufolge über 7 Millionen US-Dollar für einen 30-sekündigen Spot auf. Umgerechnet sind das knapp 6,7 Millionen Euro. Bereits im vergangenen Jahr war "Fox" erstmals in solche Sphären vorgedrungen.

Wer singt die Nationalhymne der USA beim Super Bowl 2026? Die Nationalhymne wird in diesem Jahr von Charlie Puth gesungen. Der US-Amerikaner wurde vor allem für seine Songs "See you again" und "Attention" bekannt.

Super Bowl 2026: Wer singt "America the Beautiful"? Der Song "America the Beautiful" wird 2026 von Brandi Carlile gesungen. Im vergangenen Jahr sangen diese Trombone Shorty und Lauren Daigle.

Wer hat beim Super Bowl 2026 Heimrecht? 2026 genießt der AFC-Champion Heimrecht. Dieses wechselt Jahr für Jahr. In Super Bowl LVIll hatte AFC-Champion Cincinnati Bengals das Heimrecht inne.

Wer sind die Schiedsrichter beim Super Bowl 2026? Die Schiedsrichter für den Super Bowl 2026 sind von der NFL bisher noch nicht bekannt gegeben worden.

Wie verläuft der Weg in den Super Bowl? Aus jeder der beiden Conferences qualifizieren sich sieben Teams nach der Regular Season für die Playoffs - jeweils die vier Division-Sieger und drei weitere Teams mit den besten Bilanzen. Dann folgen drei K.o.-Runden, die im Super Bowl münden, wobei die jeweilige Nummer eins jeder Conference in Runde eins pausiert.

Wer ist Titelverteidiger? Die Philadelphia Eagles gewannen 2025 ihren zweiten Super Bowl nach dem Triumph über die New England Patriots 2018. Vergangene Saison konnten sie im Finale die Kansas City Chiefs mit 40:22 schlagen.

Wie lange dauert der Super Bowl? Das Spiel dauert 4 mal 15 Minuten zuzüglich Unterbrechungen und sollte etwa bis 4:30 Uhr gehen. Es ist mit einer Bruttospielzeit von circa vier Stunden zu rechnen.

Wann ist ungefähr Halbzeit beim Super Bowl? Je nach Verlauf der ersten Hälfte sollte die Halbzeit wahrscheinlich etwa gegen 2 Uhr beginnen. Statt der üblichen zwölf dauert diese Halbzeit 30 Minuten - wegen der Halftime-Show.

Wie sind die Regeln beim American Football? Wir haben die Regeln zum American Football bereits im Überblick zusammengefasst.

Welchen Wert hat die Vince-Lombardi-Trophy? Die Vince-Lombardi-Trophy soll 25.000 US-Dollar wert sein, was knapp 23.800 Euro entspricht. Der begehrte Pokal ist 3,5 Kilogramm schwer, 55 Zentimeter hoch und aus Sterlingsilber.

Welches Team stand am häufigsten im Super Bowl? Die New England Patriots sind mit bislang elf Teilnahmen am Super Bowl Rekordhalter. Davon konnten sie sechs gewinnen (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019) - alle mit Tom Brady.

Welche Teams haben die meisten Super Bowls gewonnen? Mit den Pittsburgh Steelers und den New England Patriots haben zwei Klubs schon jeweils sechs Super Bowls gewonnen. NFL-Rekordchampion sind die Green Bay Packers, doch die gewannen neun ihrer 13 Titel vor der Super-Bowl-Ära.

Welcher Spieler hat die meisten Super Bowls gewonnen? Tom Brady triumphierte in sieben Super Bowls zwischen 2002 und 2021. Sechsmal siegte der "GOAT" mit den New England Patriots, seinen letzten Titel holte er mit den Tampa Bay Buccaneers.

Was ist ein Super-Bowl-Ring wert? Da die siegreiche Franchise selbst über das Design des Ringes entscheiden kann, lässt sich das nicht pauschal sagen. An sich wird der Wert eines Schmuckstücks auf mehrere Zehntausend US-Dollar geschätzt, doch dieser steigt mit der Zeit natürlich enorm an. So gingen auch schon Ringe für sechsstellige Summen über den Ladentisch.