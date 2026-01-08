NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL-Playoffs: Seattle Seahawks droht Schock gegen Los Angeles Rams - ran-Experten tippen die Postseason
23.01.2026
- 17:44 Uhr
- ran.de
Wer gewinnt den Super Bowl LX in San Francisco? Unsere ran-Football-Experten Icke Dommisch und Mattis Oberbach tippen die NFL-Playoffs.
Von Christoph Dommisch und Mattis Oberbach
Auch in diesem Jahr liefern die NFL-Playoffs jede Menge Spannung, denn ein klarer Favorit ist weiterhin nicht auszumachen. Nach dem Abschluss der Divisional Round sind noch vier Teams im Rennen.
Zuletzt mussten die Buffalo Bills, die San Francisco 49ers, die Houston Texans und die Chicago Bears die Segel streichen. Zuvor war schon für die Pittsburgh Steelers, die Jacksonville Jaguars, die Los Angeles Chargers, die Carolina Panthers, die Philadelphia Eagles und die Green Bay Packers das Rennen um die Vince Lombardi Trophy beendet.
Währenddessen richtet sich der Fokus nun auf die Championship Games. Dabei haben die Denver Broncos und die Seattle Seahawks erneut Heimrecht, die New England Patriots und die Los Angeles Rams müssen reisen.
Nun muss sich also zeigen, welche Mannschaften sich durchsetzen und den Super Bowl LX in San Francisco erreichen.
NFL-Playoffs: Die Tipps von Mattis
Championship Games
New England Patriots at Denver Broncos
Das ultimative "dumm gelaufen" für Denver - Quarterback Bo Nix führt das Team unter die Besten Vier, nur um sich dabei schwer zu verletzen. Ein wenig erinnert es an Michael Ballack 2002, der die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Finale schießt, aber dann im Finale gegen Brasilien wegen eines taktischen Fouls zusehen musste. Ohne Nix haben die Broncos auch zuhause nix Chance. Drake Maye und die Patriots werden nicht nochmal so viele Fehler und Fumbles produzieren wie gegen Houston, sie werden gemütlich gewinnen.
Los Angeles Rams at Seattle Seahawks
Hier spielt der Heimvorteil eine Rolle, aber vielmehr ist es die phänomenale Form, in der sich die Seahawks dieser Tage befinden. LA hatte Probleme mit Carolina und mit Chicago, Seattle sah gegen die 49ers unschlagbar souverän aus. "Sam Darnold wird im Super Bowl spielen" - das hätte noch vor zwei Jahren niemand für möglich gehalten!
NFL-Playoffs: Die Tipps von Icke
Championship Games
New England Patriots at Denver Broncos
No Nix - no Titel. Jarrett Stidham ist ein solider Backup aber kein Nick Foles. Die Broncos werden dank ihrer Defense im Spiel sein, am Ende wird Stidham dem Druck nicht standhalten und die Patriots werden deshalb in den Super Bowl einziehen.
Los Angeles Rams at Seattle Seahawks
Seattle war wahnsinnig dominant gegen die 49ers. Matthew Stafford hat in den Playoffs bisher noch kein sehr gutes Spiel abgeliefert. Das kommt aber jetzt. Die Rams ziehen in den Super Bowl ein!