Wer gewinnt den Super Bowl LX in San Francisco? Unsere ran-Football-Experten Icke Dommisch und Mattis Oberbach tippen die NFL-Playoffs.

Von Christoph Dommisch und Mattis Oberbach

Auch in diesem Jahr liefern die NFL-Playoffs jede Menge Spannung, denn ein klarer Favorit ist weiterhin nicht auszumachen. Nach dem Abschluss der Divisional Round sind noch vier Teams im Rennen.

Zuletzt mussten die Buffalo Bills, die San Francisco 49ers, die Houston Texans und die Chicago Bears die Segel streichen. Zuvor war schon für die Pittsburgh Steelers, die Jacksonville Jaguars, die Los Angeles Chargers, die Carolina Panthers, die Philadelphia Eagles und die Green Bay Packers das Rennen um die Vince Lombardi Trophy beendet.

Währenddessen richtet sich der Fokus nun auf die Championship Games. Dabei haben die Denver Broncos und die Seattle Seahawks erneut Heimrecht, die New England Patriots und die Los Angeles Rams müssen reisen.

Nun muss sich also zeigen, welche Mannschaften sich durchsetzen und den Super Bowl LX in San Francisco erreichen.