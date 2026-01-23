2025 verstarb Jim Irsay, der Besitzer der Indianapolis Colts, an einem Herzinfarkt. Nun ermittelt das FBI in dem Fall.

Die Indianapolis Colts haben bestätigt, dass das FBI eine Untersuchung zum Tod ihres ehemaligen Owners Jim Irsay eingeleitet hat. Der 65-Jährige starb im Mai 2025 an Herzstillstand im Beverly Hills Hotel in Kalifornien.

Die Bundesbehörde sucht nach Aufzeichnungen und Informationen zu seinem Tod, seinem Substanzkonsum und seiner Beziehung zu Dr. Harry Haroutunian, einem kalifornischen Suchtspezialisten, der Irsay vor seinem Tod behandelte und im Hotel übernachtete.

Die Colts gaben bekannt, dass sie selbst nicht von FBI-Beamten kontaktiert wurden und keine Vorladungen an das Team ergangen sind.