Wegen Tod von Jim Irsay
NFL: Indianapolis Colts - Nach Tod von Owner Irsay: Franchise bestätigt FBI-Ermittlungen
- Aktualisiert: 23.01.2026
- 14:48 Uhr
2025 verstarb Jim Irsay, der Besitzer der Indianapolis Colts, an einem Herzinfarkt. Nun ermittelt das FBI in dem Fall.
Die Indianapolis Colts haben bestätigt, dass das FBI eine Untersuchung zum Tod ihres ehemaligen Owners Jim Irsay eingeleitet hat. Der 65-Jährige starb im Mai 2025 an Herzstillstand im Beverly Hills Hotel in Kalifornien.
Die Bundesbehörde sucht nach Aufzeichnungen und Informationen zu seinem Tod, seinem Substanzkonsum und seiner Beziehung zu Dr. Harry Haroutunian, einem kalifornischen Suchtspezialisten, der Irsay vor seinem Tod behandelte und im Hotel übernachtete.
Die Colts gaben bekannt, dass sie selbst nicht von FBI-Beamten kontaktiert wurden und keine Vorladungen an das Team ergangen sind.
Indianapolis Colts: FBI ermittelt wegen Medikamentenmissbrauchs
Eine Grand Jury in Los Angeles hatte bereits Anfang Januar eine Vorladung erlassen, und Personen aus Irsays Umfeld wurden befragt.
Dr. Haroutunian soll Irsay Schmerzmittel und Ketamin verschrieben haben, was nun im Fokus der Ermittlungen steht. Die "Washington Post" berichtete erstmals über die Untersuchung.
Jim Irsay hatte öffentlich über seine langjährigen Kämpfe mit Substanzmissbrauch gesprochen, darunter mehrere Überdosen und Nahtoderfahrungen. Er verbrachte längere Zeit in Kalifornien.
Die genauen Umstände der FBI-Untersuchung bleiben vorerst unklar. Die Colts boten ihre vollständige Kooperation in dem Fall an, sollten sie befragt werden.