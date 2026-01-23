Heisman-Trophy-Gewinner Fernando Mendoza verkündet seine Absicht, sich für den NFL-Draft anzumelden. Sein mögliches Team scheint auch bereits klar.

Es wurde bereits angenommen, nun ist es offiziell. Fernando Mendoza, seines Zeichens Quarterback der Indiana Hoosiers, hat bekanntgegeben, dass er beabsichtigt, sich für den NFL Draft 2026 anzumelden.

"Lasst uns an die Arbeit gehen. Ich freue mich sehr, bekannt geben zu dürfen, dass ich mich offiziell für den NFL Draft 2026 anmelde", schrieb Mendoza am Freitag bei Instagram.

Der 22-Jährige hat die perfekte Saison seines Teams ohne Niederlage jüngst mit dem Gewinn der National Championship gekrönt. Der Spielmacher wurde zudem mit der Heisman Trophy als bester College-Spieler ausgezeichnet. Er gilt im anstehenden Draft bereits als sicherer Nummer-1-Pick.

Der 1,96 Meter große Passgeber warf in 16 Spielen für 3.535 Yards und 41 Touchdowns, musste dabei aber nur sechs Interceptions hinnehmen. Zudem brachte er es auf 276 Rushing Yards und sechs Rushing Touchdowns.