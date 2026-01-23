Alle NFL-Highlights auf Joyn
Heisman-Trophy-Gewinner Fernando Mendoza meldet sich für NFL-Draft an
- Veröffentlicht: 23.01.2026
- 15:01 Uhr
- ran.de
Heisman-Trophy-Gewinner Fernando Mendoza verkündet seine Absicht, sich für den NFL-Draft anzumelden. Sein mögliches Team scheint auch bereits klar.
Es wurde bereits angenommen, nun ist es offiziell. Fernando Mendoza, seines Zeichens Quarterback der Indiana Hoosiers, hat bekanntgegeben, dass er beabsichtigt, sich für den NFL Draft 2026 anzumelden.
"Lasst uns an die Arbeit gehen. Ich freue mich sehr, bekannt geben zu dürfen, dass ich mich offiziell für den NFL Draft 2026 anmelde", schrieb Mendoza am Freitag bei Instagram.
Der 22-Jährige hat die perfekte Saison seines Teams ohne Niederlage jüngst mit dem Gewinn der National Championship gekrönt. Der Spielmacher wurde zudem mit der Heisman Trophy als bester College-Spieler ausgezeichnet. Er gilt im anstehenden Draft bereits als sicherer Nummer-1-Pick.
Der 1,96 Meter große Passgeber warf in 16 Spielen für 3.535 Yards und 41 Touchdowns, musste dabei aber nur sechs Interceptions hinnehmen. Zudem brachte er es auf 276 Rushing Yards und sechs Rushing Touchdowns.
Raiders schauen sich Mendoza an
Im College-Finale gegen Miami wurde Mendoza hart rangenommen und fand sich mehrere Male auf dem Boden wieder. Er konnte aber mit seiner Härte und vor allem mit seiner Leistung im Schlussviertel begeistern, als er mehrere große Plays zustande brachte.
Den ersten Pick in der kommenden Talenteziehung haben übrigens die Las Vegas Raiders, die ohnehin einen Quarterback brauchen. Die Franchise war mit einer Delegation von Entscheidungsträgern, darunter Owner Mark Davis, GM John Spytek und Tom Brady, der zu einem kleinen Prozentsatz beteiligt ist, beim Finale vor Ort.
Vor seiner Zeit in Indiana war Mendoza übrigens ein wenig beachteter High-School-Spielmacher, der sich zunächst für Yale entschied, bevor er an die University of California wechselte. 2022 pausierte er, in den darauffolgenden zwei Jahren spielte er für die Golden Bears, das Team der Uni.
Vor der Saison 2025 wechselte er nach Indiana und gewann mit dem Team alle 16 Saisonspiele.