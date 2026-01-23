Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL Playoffs 2026: Seattle Seahawks droht Ausfall von Offense-Duo
- Veröffentlicht: 23.01.2026
- 12:09 Uhr
- ran.de
Die Seattle Seahawks haben vor dem Duell mit den Los Angeles Rams Verletzungssorgen. Zwei wichtige Stützen der Offense drohen auszufallen.
Bereits vor dem Divisional-Round-Spiel gegen die San Francisco 49ers war ein Einsatz von Sam Darnold fraglich. Eine Bauchmuskelverletzung bremste den Quarterback der Seattle Seahawks in der Woche vor dem Spiel aus.
Darnold biss auf die Zähne und spielte beim dominanten 48:6-Erfolg über die "Niners". Doch auch in dieser Trainingswoche ist Darnold nur limitiert auf dem Platz, Head Coach Mike MacDonald schont ihn vor zu hoher Belastung.
Dass er gegen die Los Angeles Rams ausfällt, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Auf Videos vom Training macht er sich normal warm, es handelt sich eher um eine Vorsichtsmaßnahme.
Seattle Seahawks: Charles Cross nicht beim Training
Mehr Sorgen machen sich die Hawks um Left Tackle Charles Cross, Darnolds wichtigsten Beschützer in der Offensive Line. Er fehlte wegen einer Fußverletzung, die er sich im Divisional Playoff zugezogen hatte.
Am Donnerstag war er nicht beim Training. MacDonald sagte zwar, er sei "optimistisch", fügte aber auch an: "Wir müssen schauen, wie es aussieht."
NFL-Transactions - San Francisco 49ers treffen Entscheidung: So geht es mit Brandon Aiyuk weiter
Brandon Aiyuk (San Francisco 49ers)
Das Kapitel von Wide Receiver Brandon Aiyuk bei den San Francisco 49ers ist so gut wie beendet. "Ich denke, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass Brandon seinen letzten Snap als 49er bereits gespielt hat", erklärte General Manager John Lynch auf der Jahresabschluss-Pressekonferenz. Aiyuk, der seit Mitte 2024 verletzungsbedingt kein Spiel mehr gemacht hat, wird demnach wahrscheinlich entlassen werden. Auch interessant: NFL: Playoff-Rekord schon weit vor dem Super Bowl 2026 gebrochen
Trevon Diggs (Green Bay Packers)
Das Intermezzo von Trevon Diggs in Green Bay ist vorbei. Die Packers haben den Cornerback entlassen, das gab die Franchise bekannt. Der 27-Jährige durchläuft nun den Waiver Wire. Sollte er nicht verpflichtet werden, wird er zum Free Agent. Ende Dezember hatten sich die Dallas Cowboys von ihm getrennt, die Packers verpflichteten ihn und er spielte in zwei Partien. Green Bay macht damit 15 Millionen Dollar an Cap Space frei.
Lorenz Metz (New England Patriots)
Neue Heimat für den deutschen Offensive Lineman Lorenz Metz. Vom Practice Squad der Tampa Bay Buccaneers wird der gebürtige Bayer ins Practice Squad des sechsmaligen Champions New England Patriots aufgenommen. Die Maßnahme ist wohl eine Reaktion auf die Probleme der Offensive Line im ersten Playoff-Spiel gegen die Chargers (16:3). Metz könnte bereits in der Divisional Round gegen die Texans aktiviert werden.
Lenny Krieg (New York Jets)
Kicker Lenny Krieg hat eine neue Heimat in der NFL gefunden: Die New York Jets statteten den Deutschen mit einem Future/Reserve Contract aus und holten ihn vom Practice Squad der Atlanta Falcons. Damit haben die Jets die Rechte an Krieg für die Saison 2026, aber nicht darüber hinaus.
Jakobi Meyers (Jacksonville Jaguars)
An der Trade Deadline erst per Trade gekommen, nun ein neuer Vertrag: Die Jacksonville Jaguars statten Wide Receiver Jakobi Meyers mit einem neuen Kontrakt über drei Jahre und 60 Millionen Dollar aus, davon sind 40 Millionen garantiert. Nachdem Meyers bei den Las Vegas Raiders nicht glücklich wurde, tradeten die Jaguars für ihn. Nach der Saison wäre er Free Agent geworden.
Travis Jones (Baltimore Ravens)
In seinem letzten Vertragsjahr haben die Baltimore Ravens Nägel mit Köpfen gemacht und Defensive Tackle Travis Jones mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Die Stütze der Defensive Line verdient über die kommenden drei Jahre 40,5 Millionen Dollar. Der Third Round Pick von 2022 spielt sein bestes Jahr und ist zu einem zuverlässigen Run Stopper geworden.
Luke Wattenberg (Denver Broncos)
Die Denver Broncos haben einem Anker ihrer Offensive Line einen neuen Vertrag gegeben. Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, statten die Broncos ihrem Center Luke Wattenberg mit einem neuen Vierjahresvertrag aus, der ihm 48 Millionen Dollar einbringt, damit sind nur drei Center besser bezahlt als Wattenberg. Die Hälfte davon sind garantiert. Laut "Pro Football Focus" hat Wattenberg diese Saison noch keinen Sack zugelassen. Auch interessant: NFL: Denver Broncos ohne Bo Nix - Ersatzmann spielt gegen sein Ex-Team
Aidan Hutchinson (Detroit Lions)
Die Detroit Lions binden einen weiteren Leistungsträger langfristig an sich. Nach Jameson Williams und Kerby Joseph verlängerte nun auch Defensive End Aidan Hutchinson in Detroit. Der Edge Rusher unterschrieb für vier weitere Jahre und erhält nach Angaben seines Beraters Mike McCartney in diesem Zeitraum 180 Millionen Dollar, 141 davon sind demnach garantiert. Auch interessant: NFL: Amon-Ra St. Brown kritisiert Fans der Detroit Lions
Problematisch ist das vor allem, weil sowohl Cross' erster Backup Josh Jones als auch der dritte Left Tackle Amari Knight nicht trainieren konnten. "Bei ihnen müssen wir jeden Tag neu schauen und bewerten", erklärt MacDonald.
Vor rund drei Wochen unterschrieb Cross einen Vertrag über vier Jahre und 104,4 Millionen Dollar.