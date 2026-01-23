NFL Playoffs 2026: Seattle Seahawks droht Ausfall von Offense-Duo

Die Seattle Seahawks haben vor dem Duell mit den Los Angeles Rams Verletzungssorgen. Zwei wichtige Stützen der Offense drohen auszufallen.

Bereits vor dem Divisional-Round-Spiel gegen die San Francisco 49ers war ein Einsatz von Sam Darnold fraglich. Eine Bauchmuskelverletzung bremste den Quarterback der Seattle Seahawks in der Woche vor dem Spiel aus.

Darnold biss auf die Zähne und spielte beim dominanten 48:6-Erfolg über die "Niners". Doch auch in dieser Trainingswoche ist Darnold nur limitiert auf dem Platz, Head Coach Mike MacDonald schont ihn vor zu hoher Belastung.

Dass er gegen die Los Angeles Rams ausfällt, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Auf Videos vom Training macht er sich normal warm, es handelt sich eher um eine Vorsichtsmaßnahme.