- Anzeige -
- Anzeige -
american football

NFL Playoffs live - Super Bowl 2026: Das sind die Kickoff-Zeiten der Postseason

  • Aktualisiert: 05.02.2026
  • 16:19 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Die NFL-Playoffs 2026 sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten.

Die NFL-Playoffs stehen vor dem großen Finale: Super Bowl LX in San Francisco wartet.

Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfinden, erfahrt ihr hier.

- Anzeige -
- Anzeige -
Denver Broncos v Kansas City Chiefs - NFL 2025

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele

- Anzeige -

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff.

Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

- Anzeige -

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Divisional Round

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
30:33
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
n.V.
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
6:41
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
16:28
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
20:17
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
n.V.

Samstag, 17. Januar, 22:30 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos - 30:33
Sonntag, 18. Januar, 02:00 Uhr: San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks - 6:41
Sonntag, 18. Januar, 21:00 Uhr: Houston Texans @ New England Patriots - 16:28
Montag, 19. Januar, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears - 20:17

- Anzeige -

Conference Championship Games:

Sonntag, 25. Januar, 21:00 Uhr: AFC Championship Game - New England Patriots at Denver Broncos
Montag, 26. Januar, 0:30 Uhr: NFC Championship Game - Los Angeles Rams at Seattle Seahawks

- Anzeige -
NFL
25.01.2026
21:00
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
10:7
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
26.01.2026
00:30
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
27:31
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
- Anzeige -

Super Bowl:

Montag, 9. Februar, 0:30 Uhr: New England Patriots vs Seattle Seahawks in San Francisco

- Anzeige -
NFL
09.02.2026
00:30
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks

Auch interessant: NFL: New England Patriots stellen unfassbaren Rekord für die Ewigkeit auf

Mehr News und Videos
imago images 1071770866
News

Patriots im Super Bowl: Brady überrascht mit Ansage

  • 05.02.2026
  • 17:59 Uhr
ATLANTA, GA - JANUARY 04: Quarterback Tyler Shough (6) of the New Orleans Saints rushes for a touchdown during the week 18 NFL, American Football Herren, USA game between the Atlanta Falcons and th...
News

NFL: Saints-Rookie Shough erhält besondere Ehre

  • 05.02.2026
  • 17:56 Uhr
Swift
News

Super Bowl: Überraschung um Taylor Swift?

  • 05.02.2026
  • 17:52 Uhr
imago images 0826846225
News

PK mit Bad Bunny heute live: Schießt er erneut gegen Trump?

  • 05.02.2026
  • 16:44 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Giants Head Coach John Harbaugh Introductory press conference, PK, Pressekonferenz Jan 20, 2026; East Rutherford, NJ, USA; New York Giants general manage...
News

Trainer-Karussell der NFL im Check: Ein Team kriegt die 5

  • 05.02.2026
  • 16:38 Uhr
Puerto Rican singer Bad Bunny celebrates after winning the Latin Grammy for Best Urban Music Album in Las Vegas, United States, 13 November 2025. Latin Grammy Awards Ceremony 2025 in Las Vegas !ACH...
News

Wird Bad Bunny verhaftet? Die verrücktesten Super-Bowl-Wetten

  • 05.02.2026
  • 16:33 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 05.02.2026
  • 16:20 Uhr
Interception Malcolm Butler (Patriots) kurz vor dem Ende - Super Bowl XLIX, Seattle Seahawks vs. New England Patriots, University of Phoenix Stadium, Phoenix
News

Super Bowl: Geschichte hinter der legendären Butler-Interception

  • 05.02.2026
  • 16:03 Uhr
SoFi Stadium
News

Super Bowl: Ticketpreise sogar etwas "günstiger" als 2025

  • 05.02.2026
  • 13:10 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 05.02.2026
  • 12:09 Uhr