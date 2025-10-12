- Anzeige -
NFL Playoffs: Wer zeigt den Super Bowl 2026? Übertragung im TV, Stream und Ticker

  • Aktualisiert: 05.02.2026
  • 16:20 Uhr
  • ran.de

Die Regular Season 2025 der NFL ist beendet. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die Postseason-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet.

Die NFL-Saison 2025/26 begann mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys im September und endet mit dem Super Bowl 2026 am 8. Februar im Levi’s Stadium. Nach dem Abschluss der Regular Season beginnt mit den Playoffs im Januar die heiße Phase.

Im Super Bowl 60 stehen sich die New England Patriots und Seattle Seahawks gegenüber - wie schon 2015.

Im Finale der AFC setzten sich Drake Maye und Co gegen die Denver Broncos durch, die sich auf dem Weg dorthin die Buffalo Bills ausgeschaltet hatten.

In der NFC kämpften noch die Seattle Seahawks und die Los Angeles Rams um den Einzug in den Super Bowl. Die Seahawks zogen ins NFC Championship Game ein, indem sie die San Francisco 49ers aus dem Rennen warfen. LA gewann in  der Verlängerung gegen die Chicago Bears.

Hier findet ihr alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams und Livetickern für die NFL-Playoffs.

Wo laufen die NFL-Playoffs 2026? Free-TV und Livestream im Überblick

Die NFL begeistert Fans in Deutschland mit zahlreichen Übertragungsoptionen. Im Free-TV zeigt RTL alle Playoff-Spiele und den Super Bowl LX.

Livestream:

  • NFL Game Pass: Alle Spiele live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).
  • DAZN: Alle Spiele live (kostenpflichtiges Abo notwendig)
  • ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Playoff-Partien.
  • Zudem gibt es auf ran.de Liveticker zu allen Spielen und einen Konferenz-Liveticker

Den NFL-Spielplan 2025/26 auf ran.de entdecken.

NFL Playoffs 2025  live: Welche Teams treffen im Super Bowl aufeinander?

NFL-Playoffs live: Wann finden die einzelnen Runden statt?

  • Wild Card Round: 10. bis 12. Januar 2026 (bis 13. Januar deutscher Zeit)
  • Divisional Round: 17. und 18. Januar 2026 (bis 19. Februar deutscher Zeit)
  • Conference Championship Games: 25. Januar 2026 (bis 26. Januar deutscher Zeit)
  • Super Bowl LX: 8. Februar 2026 (9. Februar deutscher Zeit)
NFL Playoffs und Super Bowl 2026

Die Playoffs starten am 10. Januar 2026 mit der Wild Card Round. RTL zeigt alle Spiele live im Free-TV, inklusive Divisional Round und Conference Finals. Der Super Bowl LX (8. Februar 2026, Levi’s Stadium) ist bei RTL, DAZN und im NFL Game Pass zu sehen. Auf ran.de bieten wir Liveticker, Highlight-Videos und Analysen.

Alles zum Super Bowl 2026 auf ran.de

Die besten Plattformen für NFL-Fans 2025/26

ran.de und Joyn: Kostenlose Liveticker, Highlights, NFL Network Stream. Dazu die wichtigsten News, Clips und Interviews rund um die NFL.

@ransport: Folgt unseren Social-Media-Kanälen auf Youtube, Instagram, TikTok und Facebook für Memes, Highlights, Fakten und News rund um die NFL.

RTL/NITRO: Bis zu drei Free-TV-Spiele pro Woche, Playoffs, Super Bowl.

RTL+: Exklusive Livestreams (kostenpflichtig).

DAZN: Nachtspiele, "RedZone", Sonntagsspiele (kostenpflichtig).

NFL Game Pass: Alle Spiele live (kostenpflichtig).

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur NFL-Übertragung 2025/26

Welcher Sender überträgt die NFL 2025 im Free-TV? RTL zeigt alle Playoffs und den Super Bowl LX.

Wo kann ich NFL-Spiele kostenlos streamen? Auf ran.de und Joyn gibt es das NFL Network im kostenlosen Stream sowie Highlights zu allen Spielen und Liveticker.

Was kostet der NFL Game Pass 2025? Ab 19,99 €/Monat via DAZN/Prime Video.

Wie kann ich den Super Bowl 2026 sehen? Live bei RTL, DAZN oder im NFL Game Pass am 8. Februar 2026.

NFL schließt TV-Deal über Milliarden mit ESPN ab - hat das Folgen für deutsche Football-Fans?

NFL-Playoffs: Der aktuelle Spielplan

NFL
09.02.2026
00:30
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
