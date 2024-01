Tampa Bay Buccaneers - Baker Mayfield als Zocker: All-In für Kohle und die Karriere

Platz 5: New York Giants at Green Bay Packers

An Platz fünf der kältesten NFL-Spiele bislang waren die Green Bay Packers beteiligt. Beim NFC Championship Game 2008 gegen die Giants zeigte das Thermometer im Lambeau Field eisige -18 Grad Celsius an. Die gefühlte Temperatur lag durch unangenehme Winde bei -31 Grad. © Imago Images