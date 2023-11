Tom Brady kritisiert heutige NFL

Anzeige

Für den siebenmaligen Super Bowl-Sieger Tom Brady ist die NFL nach seinem Rücktritt schwächer geworden.

"In der heutigen NFL gibt es meiner Meinung nach viel Mittelmaß", sagte der 46-Jährige, der im Februar seine aktive Football-Karriere beendet hatte, in der "Stephen A. Smith Show" von "ESPN".

"Ich sehe die Exzellenz nicht mehr, die ich in der Vergangenheit gesehen habe", kritisierte Brady weiter.

"Das Coaching ist nicht mehr so gut wie früher. Ich denke, die Entwicklung der jungen Spieler ist nicht mehr so gut wie früher. Und ich glaube, dass die Pläne nicht mehr so gut sind."