Trevor Lawrence: So geht es ihm nach seiner Verletzung

Trevor Lawrence verpasst wegen einer Verletzung die entscheidende Phase im Spiel gegen die Bengals. Es gibt aber Grund zur Hoffnung, dass er sich nicht schwer verletzt hat.

Für Trevor Lawrence hätte das Monday Night Game gegen die Cincinnati Bengals schmerzhafter nicht enden können. Und das gleich in doppelter Hinsicht.

Sein Team, die Jacksonville Jaguars, verloren das Heimspiel gegen den AFC-Rivalen nach Overtime, und er selbst konnte verletzungsbedingt in der entscheidenden Phase nicht mehr mitwirken.

Kurz vor Schluss stieg ihm sein eigener Offensiv-Line Spieler Walker Little unabsichtlich auf den Knöchel, was so schmerzhaft war, dass Lawrence – gestützt auf Betreuern – humpelnd das Feld verlassen musste.

Zuvor hatte der 24-Jährige erfolglos versucht aufzustehen, schlug frustriert auf den Rasen und warf seinen Helm weg.

Erste Untersuchungen haben ergeben, dass er sich den rechten Knöchel verstaucht hat. Wie schwer die Verletzung genau ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.