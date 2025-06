BBL: Bayern schlagen gegen Ulm zurück - Entscheidung um Meisterschaft vertagt

Der FC Bayern schlägt Ulm und erzwingt ein Entscheidungsspiel. Die Münchner hatten auch in Spiel vier so ihre Probleme, behielten am Ende aber klar die Oberhand. Nun kommt es ähnlich wie jüngst in der NBA zum finalen Showdown.

Bayern München hat den ersten Meister-Matchball abgewehrt und sich ein entscheidendes fünftes Finalspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) erkämpft.

Der Titelverteidiger gewann das vierte Duell der Best-of-Five-Serie gegen ratiopharm Ulm mit 67:53 (32:32). Vor heimischem Publikum am Donnerstag (20.00 Uhr/Dyn) haben die Bayern nun die Chance, doch noch einen Titel in dieser Saison zu gewinnen.

Ulm muss dagegen die verpasste Gelegenheit in eigener Halle verkraften. Ohne NBA-Kandidat Noa Essengue (18), der auf dem Weg zum Draft in New York war, dafür mit Top-Talent Ben Saraf (19), der in Zukunft auch in der US-Topliga spielen wird, kassierte der Meister von 2023 die erste Heimniederlage seit Dezember.

Nach drei ausgeglichenen Vierteln zogen die Bayern im Schlussabschnitt davon und machten den Auswärtssieg perfekt.