NBA: Hartenstein und OKC eröffnen Saison gegen Houston

Meister Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein eröffnet die neue Saison der NBA.

Am 21. Oktober beginnt die NBA-Saison mit einem Heimspiel von Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets.

Hartenstein darf dann die traditionelle "Ring-Zeremonie" nach dem Titelgewinn im Juni erleben. Dies vermeldete "ESPN".

Zudem spielen demnach am ersten Abend der Saison 2025/26 die kalifornischen Rivalen Los Angeles Lakers und Golden State Warriors gegeneinander.