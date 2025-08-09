NBA live auf ProSieben MAXX, Ran.de und Joyn
NBA: Hartenstein und OKC eröffnen Saison gegen Houston
- Aktualisiert: 09.08.2025
- 07:53 Uhr
- SID
Meister Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein eröffnet die neue Saison der NBA.
Am 21. Oktober beginnt die NBA-Saison mit einem Heimspiel von Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets.
Hartenstein darf dann die traditionelle "Ring-Zeremonie" nach dem Titelgewinn im Juni erleben. Dies vermeldete "ESPN".
Zudem spielen demnach am ersten Abend der Saison 2025/26 die kalifornischen Rivalen Los Angeles Lakers und Golden State Warriors gegeneinander.