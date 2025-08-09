Anzeige
NBA live auf ProSieben MAXX, Ran.de und Joyn

NBA: Hartenstein und OKC eröffnen Saison gegen Houston

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 07:53 Uhr
  • SID

Meister Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein eröffnet die neue Saison der NBA.

Am 21. Oktober beginnt die NBA-Saison mit einem Heimspiel von Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets.

Hartenstein darf dann die traditionelle "Ring-Zeremonie" nach dem Titelgewinn im Juni erleben. Dies vermeldete "ESPN".

Zudem spielen demnach am ersten Abend der Saison 2025/26 die kalifornischen Rivalen Los Angeles Lakers und Golden State Warriors gegeneinander.

Anzeige
Anzeige
News und Videos zur NBA
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 09.08.2025
  • 08:45 Uhr
Joe Mazzulla bleibt in Boston
News

"Er versteht den Job": Celtics verlängern mit Erfolgscoach

  • 08.08.2025
  • 18:21 Uhr
2221934645
News

Hartenstein: "In einem Jahr mehr verdient als in meiner Karriere"

  • 06.08.2025
  • 08:58 Uhr
2204262475
News

NBA-Star unterschreibt Mega-Vertrag

  • 05.08.2025
  • 10:09 Uhr

NBA: Hai-Angriff! Urlaubs-Schock für Ex-NBA-Star

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0
Präsentierte die Trohäe nun in Ulm: Isaiah Hartenstein
News

Hartenstein mit Zeichen für Basketballnachwuchs

  • 04.08.2025
  • 12:25 Uhr
2212307242
News

NBA-Star Lillard heuert als GM am College an

  • 03.08.2025
  • 14:41 Uhr
Versenkt den Ball: Isaiah Hartenstein
News

Hartenstein: Bei Olympia 2028 "wieder für Deutschland spielen"

  • 03.08.2025
  • 09:43 Uhr
Houston Rockets v Los Angeles Lakers
News

"Erst der Anfang" - Luka Doncic unterschreibt Mega-Vertrag in LA

  • 02.08.2025
  • 19:59 Uhr
2217389143
News

Mega-Vertrag: Knicks verlängern mit Topstar

  • 01.08.2025
  • 11:14 Uhr