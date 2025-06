Die Festung Ulm hält im zweiten Spiel der BBL-Serie den Bayern-Basketballern stand, ein Ex-Münchner überragt.

Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben dank ihrer Heimstärke in der Finalserie der Basketball-Bundesliga gegen Bayern München ausgeglichen.

Das Team von Trainer Ty Harrelson bezwang vor den eigenen Fans den Titelverteidiger in Spiel zwei souverän 79:64 (35:37) und stellte in der Best-of-five-Serie auf 1:1. Am Samstag (20 Uhr im Liveticker auf ran.de) steigt im SAP Garden in München die dritte Partie.

Die Ulmer, die 2023 ihre bisher einzige Meisterschaft gewonnen hatten, haben somit in 2025 weiterhin kein BBL-Heimspiel verloren. Der Ex-Münchner Karim Jallow ragte mit 23 Zählern und sechs Steals heraus. "Die Energie heute war wieder absolut Wahnsinn", sagte der Matchwinner am "Dyn"-Mikrofon.

Ausschlaggebend für den Sieg sei die Defensive gewesen.