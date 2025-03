Neu ist der Scout-Andrang in Vechta übrigens nicht. Erst im Dezember 2024 fanden sich Vertreter der L.A. Lakers, Minnesota Timberwolves und Orlando Magic in der deutschen Kleinstadt ein.

Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga . Am Freitagabend empfängt Rasta Vechta ab 20 Uhr ratiopharm Ulm ( im Liveticker ). Für das Spiel zwischen dem Vierten und dem Tabellenführer haben sich laut "SportBild" gleich mehrere Scouts aus der besten Basketballliga der Welt angemeldet

Nächster Ulm-Spieler in die NBA?

"Johann könnte am College ein Vielfaches von dem bekommen, was wir in der Lage sind zu zahlen. Er entscheidet sich trotzdem für die sportliche Herausforderung und macht es nicht alleine am Geld fest, was natürlich keine Selbstverständlichkeit ist", so Vechta-Sportdirektor Gerrit Kersten-Thiele.

Gegner Ulm machte derweil erst im vergangenen Sommer mit dem Wechsel von Pacome Dadiet zu den New York Knicks Erfahrung mit dem Abgeben eines Spielers in die NBA.

Franzose Essengue und Israeli Saraf, beide 18 Jahre alt, könnten nun auf seinen Spuren wandeln.