Am vergangenen Wochenende hatten die Bayern Spiel drei zu Hause verloren und den Ulmern die Türe geöffnet. Doch der Hauptrundenzweite konnte seine erste Chance am Dienstag vor Heimpublikum nicht nutzen (53:67) und ließ auch die zweite 48 Stunden später im SAP Garden liegen. Dank des erfolgreichen Comebacks endete die erste Saison der Münchner unter Weltmeistertrainer Gordon Herbert mit zumindest einer Trophäe, die Saisonziele in der EuroLeague und im BBL-Pokal hatte der Klub verpasst.

Der FC Bayern ist zum siebten Mal deutscher Basketballmeister und hat auf den letzten Drücker eine titellose Saison verhindert. Die Münchner gewannen das entscheidende fünfte Finale der Bundesliga (BBL) gegen ratiopharm Ulm am Donnerstag in eigener Halle 81:77 (48:41) , damit endete die Best-of-five-Serie 3:2. Ulm verpasste den zweiten Meistertitel nach 2023 durch seinen zweiten vergebenen Matchball nur knapp.

BBL: Ulm muss auf Leistungsträger verzichten

Die Gäste mussten wie schon am Dienstag ohne Noa Essengue auskommen, da der Franzose zum NBA-Draft nach New York geflogen und dort in der Nacht zu Donnerstag an Position zwölf von den Chicago Bulls ausgewählt worden war. Ben Saraf aus Israel, als Nummer 26 von den Brooklyn Nets gedraftet, war dagegen dabei, als es im letzten Saisonspiel der BBL und seinem letzten Spiel für die Ulmer Talentschmiede alles oder nichts hieß.

Er habe nach dem vorherigen Duell nur "einige Anpassungen" vorgenommen, sagte Herbert vor dem Tip-off bei Dyn, zunächst sah der Kanadier ein Duell auf Augenhöhe. Anders als im von Fehlern geprägten Spiel vier fanden beide Teams offensiv viele Lösungen, die Bayern trafen ausgezeichnet von der Dreierlinie. Weltmeister Andreas Obst sorgte für die erste zweistellige Führung (33:23/12. Minute), allerdings war der Scharfschütze per Korbleger erfolgreich. Ulm blieb bei den Dreiern lange kalt, erst der elfte (!) Versuch war ein Treffer, die Gäste blieben aber durch einen 11:1-Run vor der Pause dran.