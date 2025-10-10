Basketball-Bundesliga live auf joyn
BBL 2025/26 live: MLP Academics Heidelberg vs. Gladiators Trier - ausgewählte Topspiele jede Woche im kostenlosen Joyn-Stream
- Aktualisiert: 05.11.2025
- 16:26 Uhr
- ran.de
Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen und geht in die 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die neue BBL-Spielzeit.
- MLP Academics Heidelberg vs. Gladiators Trier: BBL am 9. November ab 16:30 Uhr im Livestream auf Joyn
Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).
BBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird nächste Woche übertragen?
- Begegnung: MLP Academics Heidelberg vs. Gladiators Trier
- Wettbewerb: Basketball-Bundesliga, 7. Spieltag
- Datum und Uhrzeit: Sonntag, 9. November 2025, ab 16:30 Uhr
- Spielort: SNP Dome, Heidelberg
BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.