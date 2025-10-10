Anzeige
Basketball-Bundesliga live auf joyn

BBL 2025/26: Löwen Braunschweig gegen Rostock Seawolves - ausgewählte Topspiele jede Woche live und kostenlos auf Joyn

  • Aktualisiert: 16.10.2025
  • 21:20 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen und geht in die 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die neue BBL-Spielzeit.

Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).

Basketball Löwen Braunschweig v Alba Berlin - easycredit BBL

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Löwen Braunschweig vs. Rostock Seawolves

Verfolge die Basketball-Bundesliga LIVE auf Joyn.

BBL 2025/26 im kostenlosen Jony-Stream: Welches Spiel wird nächste Woche übertragen?

  • Begegnung: Löwen Braunschweig vs. Rostock Seawolves
  • Wettbewerb: Basketball-Bundesliga, 5. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: Sonntag, 26. Oktober 2025, ab 16:30 Uhr
  • Spielort: Volkswagen Halle, Braunschweig

Externer Inhalt

BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

