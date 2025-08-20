Die NBA hat es wieder getan: Eine Neuerung, nach der niemand gefragt hat – 19 Spiele der kommenden Saison beginnen erst um 23:00 Uhr Eastern Time.

Obwohl die Saison noch gar nicht begonnen hat, regt sich bereits großer Unmut unter den NBA-Fans in den USA.

Der Sender "NBC" führt ab sofort den 'Coast 2 Coast Tuesday' ein – die zweite Partie der NBA-Doppelübertragungen wird künftig erst um 23:00 Uhr Eastern Time (05:00 Uhr deutsche Zeit) angepfiffen.

Wie man es von der NBA gewohnt ist, werden die Spiele vermutlich nicht pünktlich um 23:00 Uhr beginnen, sondern eher gegen 23:15 Uhr – oder vielleicht sogar erst um 23:30 Uhr.

Das Doubleheader am 28. Oktober mit den Spielen Milwaukee Bucks gegen New York Knicks und Los Angeles Clippers gegen Golden State Warriors markiert das Debüt des neuen Formats.

Insgesamt werden in der kommenden Saison 19 Spiele erst um 23:00 Uhr Eastern Time angepfiffen.