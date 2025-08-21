Maximilian Kleber wechselte im Rahmen des Trades von Luka Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers. Das Kuriose: Der Deutsche erfuhr davon mitten in der Nacht. Von Oliver Jensen Der Trade rund um Luka Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers erschütterte im Februar 2025 die NBA. Dabei wechselten Doncic und der deutsche Power Forward Maximilian Kleber zusammen mit Markieff Morris von den Mavericks zu den Lakers. Im Gegenzug erhielten die Mavericks Anthony Davis, den jungen Guard Max Christie und einen Erstrunden-Draftpick für 2029 von den Lakers.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Das Beispiel Kleber zeigt, wie Spieler teilweise ohne jegliche Vorahnung von Team zu Team geschoben werden. Im Interview mit der "BIG" verrät der 33-Jährige, wie beiläufig er von dem Trade erfuhr. "Ich wurde am Donnerstag (am rechten Fuß, Anm.d.Red.) in New York operiert, bin Samstag zurückgeflogen und relativ früh ins Bett. Als ich zwischendurch aufgewacht bin, habe ich gelesen, dass ich getradet wurde. Es ist schon ungewöhnlich, wenn man davon über die sozialen Medien erfährt. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet", so Kleber.

Anzeige

Markieff Morris, Luka Doncic und Maximilian Kleber wechselten zeitgleich im Rahmen eines großen Trades zu den Los Angeles Lakers © 2025 Getty Images

"Am nächsten Tag um 12 Uhr habe ich mit den Lakers gesprochen und vier Stunden später ging es schon nach Los Angeles zum Medizincheck. Den Umzug hat dann mein Vater mit einer Umzugsfirma organisiert." Kleber spielte seit 2017 für Dallas, nahm den Trade aber trotzdem nicht persönlich: "Ich weiß, dass ich mit meinem bald auslaufenden Vertrag ein für Trade interessantes Puzzleteil bin."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen