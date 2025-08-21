Anzeige
NBA: Maximilian Kleber erfuhr im Schlaf von seinem Trade zu den Los Angeles Lakers

  • Veröffentlicht: 21.08.2025
  • 18:38 Uhr
  Oliver Jensen

Maximilian Kleber wechselte im Rahmen des Trades von Luka Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers. Das Kuriose: Der Deutsche erfuhr davon mitten in der Nacht.

Von Oliver Jensen

Der Trade rund um Luka Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers erschütterte im Februar 2025 die NBA.

Dabei wechselten Doncic und der deutsche Power Forward Maximilian Kleber zusammen mit Markieff Morris von den Mavericks zu den Lakers. Im Gegenzug erhielten die Mavericks Anthony Davis, den jungen Guard Max Christie und einen Erstrunden-Draftpick für 2029 von den Lakers.

Das Wichtigste in Kürze

Das Beispiel Kleber zeigt, wie Spieler teilweise ohne jegliche Vorahnung von Team zu Team geschoben werden. Im Interview mit der "BIG" verrät der 33-Jährige, wie beiläufig er von dem Trade erfuhr.

"Ich wurde am Donnerstag (am rechten Fuß, Anm.d.Red.) in New York operiert, bin Samstag zurückgeflogen und relativ früh ins Bett. Als ich zwischendurch aufgewacht bin, habe ich gelesen, dass ich getradet wurde. Es ist schon ungewöhnlich, wenn man davon über die sozialen Medien erfährt. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet", so Kleber.

Markieff Morris, Luka Doncic und Maximilian Kleber wechselten zeitgleich im Rahmen eines großen Trades zu den Los Angeles Lakers
Markieff Morris, Luka Doncic und Maximilian Kleber wechselten zeitgleich im Rahmen eines großen Trades zu den Los Angeles Lakers© 2025 Getty Images

"Am nächsten Tag um 12 Uhr habe ich mit den Lakers gesprochen und vier Stunden später ging es schon nach Los Angeles zum Medizincheck. Den Umzug hat dann mein Vater mit einer Umzugsfirma organisiert."

Kleber spielte seit 2017 für Dallas, nahm den Trade aber trotzdem nicht persönlich: "Ich weiß, dass ich mit meinem bald auslaufenden Vertrag ein für Trade interessantes Puzzleteil bin."

Bewunderung für LeBron James

Sein Vertrag endet im Sommer 2026. Über seine weitere Zukunft sagt Kleber: "Ich würde mich schon freuen, wenn ich noch mal einen Vertrag in der NBA unterschreiben könnte. Für mich ist jetzt erst mal wichtig, wieder gesund zu sein und solide zu spielen."

Besonders beeindruckt ist Kleber von seinem berühmten Mitspieler LeBron James. "Was ich echt erstaunlich fand, ist seine Arbeitseinstellung. Die ist genauso, wie ich es immer gehört hatte. Er ist immer top vorbereitet, verbringt Extrastunden in der Halle fürs Krafttraining und Videoanalysen. Er ist so professionell, und das nach 22 Jahren. Das finde ich faszinierend."

