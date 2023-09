Anzeige

Der Wechsel von NBA-Star Serge Ibaka zum FC Bayern Basketball ist in trockenen Tüchern. Der Center unterschreibt für ein Jahr.

Auf der Tribüne der Allianz Arena deutete sich schon am Freitagabend ein Sensations-Wechsel im Basketball an. NBA-Star Serge Ibaka sah sich mit Pressesprecher Andreas Burkert das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen an (2:2).