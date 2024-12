Oscar da Silva: Bruder Tristan? "Man muss nicht wie LeBron James aussehen, um..."

Oscar da Silva steht nach seinem Aus beim FC Barcelona in Diensten des FC Bayern. Im ran-Interview spricht er über den FCB und den NBA-Erfolg seines Bruders. Von Christoph Dommisch und Franziska Wendler Es war ein nach Hause kommen. Vor der Saison 2024/25 schloss sich Oscar da Silva nach seinem Ende beim FC Barcelona dem FC Bayern an. Der Basketballer, der auch für die deutsche Nationalmannschaft spielt, ist damit zurück in seiner Heimatstadt. "Der Verein ist sehr zum Wohlfühlen. Es ist schön, zuhause zu sein. Aber auch im Verein ist die Stimmung gut, es sind gute Leute in der Mannschaft, gute Charaktere. Aus der Perspektive ist es ein Volltreffer", freute er sich im ran-Interview. "Sportlich läuft es für die Mannschaft sehr gut, was schön ist. Für mich persönlich, ich möchte noch ein bisschen aufholen, aber im Sport geht es nicht immer nur bergauf und ich denke, dass ich auf jeden Fall in der Lage bin, den Aspekt auch zu verbessern", so der 26-Jährige weiter. Einbruch bei Mavericks-Star Luka Doncic

NBA greift nach Handgemenge durch: Sperre für drei Spieler Für den Power Forward läuft es beim FCB noch nicht wie gewünscht, vor allem zuletzt. "Ich habe die vergangenen Tage ein bisschen Probleme mit meinem Knöchel, bin paar Mal umgeknickt auf beiden Seiten. Meine Füße waren nicht zu 100 Prozent so, wie sie sein sollten." Und weiter: "Ich möchte besser spielen, aber das Wichtige ist, dass wir als Mannschaft ganz gut spielen. Wir stehen in der EuroLeague glaube ich besser da als erwartet, sind in der BBL gut unterwegs und ich hoffe, dass wir weiter Spiele gewinnen können."

Gut läuft es unterdessen für den jüngeren Bruder des Bayern-Spielers, Tristan da Silva. Dieser wurde im vergangenen NBA Draft an Position 18 von den Orlando Magic ausgewählt. Zuletzt kam er immer wieder auf viel Spielzeit, stand wiederholt mehr als 30 Minuten auf dem Parkett und nahm dabei auch eine zweistellige Anzahl an Würfen – auch in kritischen Situationen.

Da Silva kann Ausfälle für sich nutzen "Er genießt da schon viel Vertrauen, sowohl vom Trainerstab, als auch von seinen Mitspielern. Man wünscht es keinem, aber es ist natürlich ganz klar, dass durch die Verletzungen von Paolo Banchero, Franz- und jetzt auch Moritz Wagner ein gewisses Vakuum entstanden ist, was man ausgleichen muss", so Bruder Oscar über die Situation bei der NBA-Franchise. "Ich glaube, er spielt auf einer Position, die sehr wichtig ist in der NBA, er bringt viele gute Eigenschaften mit und ist da Nutznießer." Für den älteren Bruder ist es dabei eine Freude, den Erfolg seines jüngeren Bruders zu verfolgen. "Ich bin super glücklich, zu sehen, dass er diese Chancen, die ihm da geboten werden, auch nutzen kann. Weil auf der Bank noch fünf andere super Spieler, die sonst die Chance bekommen, mal zweistellige Würfe zu werfen. Das zeugt von Charakter, Können und Selbstbewusstsein, diese Momente zu nutzen."

