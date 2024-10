Sportlich hätte die Premiere des FC Bayern Basketball im neuen SAP-Garden kaum laufen können, mit einigen Problemen musste sich der deutsche Meister dennoch rumschlagen.

Vor Anpfiff musste der FC Bayern erstmal ein ungeplantes Zuschauer-Chaos schlichten. 700 Besucher des SAP-Garden bekamen provisorische Plätze, nachdem die mobilen Tribünen, die die Zuschauer dem Court näherbringen fehlten. Daran sei laut Verein jedoch der EHC Red Bull München schuld, die nach ihrem DEL-Sieg am Mittwochabend die Basketballer zu spät über Probleme mit dem neuen Tribünensystem informiert hatten.

In einer Pressemitteilung, die gerade einmal 45 Minuten vor Tip-Off verschickt wurde, sprachen die Bayern von "baulichen Verzögerungen und technische Probleme mit dem innovativen Tribünensystem". Sogar eine kurzfristige Absage des Arena-Debüts stand deshalb zwischenzeitlich im Raum.

Zahlreiche VIP-Plätze mussten daher umfunktioniert werden - Ehrengäste nahmen auf kurzfristig als Ersatz organisierten normalen Stühlen platz.

Sportlich lief es dann jedoch außerordentlich.

Weltmeister Johannes Voigtmann glänzte mit einem Double-Double (19 Punkte, 10 Rebounds), den Bayern gelang beim "Grand Opening" ein Comebacksieg. 54:64 hieß es kurz nach der Pause (24.), dann drehten die Gastgeber das Spiel. Real, Finalist der vergangenen Saison, verkürzte 20 Sekunden vor Schluss zwar auf 89:90, doch kurz darauf brannten Facundo Campazzo die Sicherungen durch - der Argentinier wurde disqualifiziert. Bayern-Kapitän Vladimir Lucic verwandelte anschließend fünf Freiwürfe, das Duell war entschieden.

"Es ist sehr gut, so in eine neue Ära zu starten", sagte Weltmeister Andreas Obst. Die große Euphorie rund um das Spiel habe einen "Extra-Boost" gegeben. Weltmeistertrainer Gordon Herbert, bei den Bayern neu an der Seitenlinie, sprach von einem "Teamsieg", der Start ins dritte Viertel sei allerdings "hart" gewesen. Der Kanadier blickt optimistisch in die Zukunft: "Wir können eine sehr gute Basketballmannschaft werden. Es ist ein Prozess. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Training."

Topscorer Shabazz Napier (25 Punkte) bedankte sich beim Publikum, die Halle war mit 11.500 Besuchern ausverkauft. "Die Fans haben einen höllisch guten Job gemacht", sagte der frühere NBA-Profi. Das Erlebnis sei "unglaublich" gewesen.