Im Finale der Basketball-EM bekommt es das deutsche Team mit der Türkei zu tun. Deren Trainer sieht seine Auswahl besser aufgestellt.

Ergin Ataman, Trainer der türkischen Basketballer, sieht seine Mannschaft im EM-Finale gegen Deutschland im Vorteil.

"Wir haben viel Respekt vor den Deutschen. Sie haben ihr Können bei der letzten WM gezeigt. Sie haben sehr gute Spieler, sie spielen seit vielen Jahren zusammen. Bei der WM, bei Olympia. Und jetzt sind sie hier ungeschlagen. Aber ich glaube, dass mein Team in diesem Moment besser ist. Wir sind bereit, das Spiel zu gewinnen", sagte Ataman am Samstag in Riga.

Am Sonntag (ab 20 Uhr im Liveticker) greifen die Türken in der lettischen Hauptstadt gegen die Deutschen nach ihrem ersten EM-Titel.

Kapitän Cedi Osman zeigte sich beeindruckt vom Weltmeister, wies jedoch auch auf die eigene Stärke hin. "Sie haben einen tollen Kader, großartige Spieler wie Franz Wagner, Dennis Schröder, Daniel Theis, Andreas Obst. Aber wir sind auch eine gute Mannschaft. Wir haben in diesem Turnier gezeigt, dass wir gegen favorisierte Mannschaften mithalten können", sagte der frühere NBA-Profi.