Luka Doncic und Slowenien kommen bei der Basketball-EM in Schwung. Dank einer starken Vorstellung des NBA-Stars gelingt der erste Sieg im Turnier.

NBA-Superstar Luka Doncic hat Slowenien bei der EuroBasket im dritten Anlauf zum ersten Sieg geführt und ist dabei in einen erlesenen Kreis vorgedrungen. Als erst fünftem Spieler in der EM-Geschichte gelang dem Point Guard der Los Angeles Lakers beim 86:69 (43:31) über Belgien ein Triple-Double.

Doncic kam in Kattowitz/Polen als bester Werfer des Gruppenspiels auf 26 Punkte, elf Assists und zehn Rebounds.

Zuvor waren zweistellige Werte in drei Kategorien nur Stojko Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995/beide Kroatien), Rares Mandache (2017/Rumänien) und Mateusz Ponitka (2022/Polen) gelungen.

Die Slowenen hatten zuvor gegen Vorrunden-Gastgeber Polen (95:105) und Frankreich (95:103) verloren. Der Europameister von 2017 muss um das Achtelfinalticket bangen.