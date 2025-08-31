Anzeige
Basketball-EM

Basketball-EM: Erster Sieg für Slowenien - Doncic mit Triple-Double

  • Aktualisiert: 31.08.2025
  • 16:46 Uhr
  • SID

Luka Doncic und Slowenien kommen bei der Basketball-EM in Schwung. Dank einer starken Vorstellung des NBA-Stars gelingt der erste Sieg im Turnier.

NBA-Superstar Luka Doncic hat Slowenien bei der EuroBasket im dritten Anlauf zum ersten Sieg geführt und ist dabei in einen erlesenen Kreis vorgedrungen. Als erst fünftem Spieler in der EM-Geschichte gelang dem Point Guard der Los Angeles Lakers beim 86:69 (43:31) über Belgien ein Triple-Double.

Doncic kam in Kattowitz/Polen als bester Werfer des Gruppenspiels auf 26 Punkte, elf Assists und zehn Rebounds.

Zuvor waren zweistellige Werte in drei Kategorien nur Stojko Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995/beide Kroatien), Rares Mandache (2017/Rumänien) und Mateusz Ponitka (2022/Polen) gelungen.

Die Slowenen hatten zuvor gegen Vorrunden-Gastgeber Polen (95:105) und Frankreich (95:103) verloren. Der Europameister von 2017 muss um das Achtelfinalticket bangen.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Basketball-EM: Tabelle Gruppe B

  • Basketball-EM: Spielplan Gruppe B

Anzeige
Anzeige

Antetokounmpo führt Griechen zum Sieg

Deutlich besser sieht es für Griechenland aus, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) führte sein Team am Sonntag in Limassol/Zypern zu einem 94:53 (46:29) gegen Georgien. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel für den Medaillenkandidaten, rechnerisch durch sind die Griechen aber noch nicht.

Nur wenn Zypern später Spanien oder Italien am Abend Bosnien und Herzegowina schlägt, ist das Achtelfinalticket sicher. Drei Siege dürften aber in jedem Fall reichen.

Mehr Basketball-News
Voigtmann am Samstag im Gruppenspiel gegen Litauen
News

Basketballer ohne Voigtmann gegen Großbritannien

  • 31.08.2025
  • 15:08 Uhr
Sylvain Francisco (M.) wurde im Netz beleidigt
News

Basketball-EM: Auch Rassismus gegen Franzosen Francisco

  • 31.08.2025
  • 14:25 Uhr
Theis (r.) und Schröder kennen sich seit ihrer Jugend
News

Theis beeindruckt von Schröder: "Mental unglaublich stark"

  • 31.08.2025
  • 13:21 Uhr
GER, Türkish Airline Supercup, Basketball, Deutschland-Serbien 16.08.2025, SAP Garden, München, GER, Türkish Airline Supercup, Basketball, Deutschland-Serbien Ãlex Mumbru (Trainer, Deutschland) Â ...
News

Basketball-EM: Bundestrainer Mumbrú aus Klinik entlassen

  • 31.08.2025
  • 12:52 Uhr
Aus für Kapitän Bogdanovic
News

Basketball-EM: Aus für Serben Bogdanovic

  • 31.08.2025
  • 12:42 Uhr
imago images 1065778058
News

Rassismus gegen Schröder: Ehefrau veröffentlicht Anfeindungen

  • 31.08.2025
  • 06:55 Uhr
Wagner legte gegen Litauen 24 Punkte auf
News

Wagner schaltet ab: "Mal nicht so viel Basketball gucken"

  • 31.08.2025
  • 05:36 Uhr
Dennis Schröder übel beleidigt
News

Rassismus-Eklat um Schröder: Fan wird bestraft

  • 30.08.2025
  • 19:37 Uhr
Nikola Jokic im Spiel gegen Lettland
News

Basketball-EM: Topfavorit Serbien im Achtelfinale

  • 30.08.2025
  • 19:24 Uhr
Schröder und Co. stehen im EM-Achtelfinale
News

Rassismus gegen Schröder: Fan erhält Hallenverbot

  • 30.08.2025
  • 18:53 Uhr