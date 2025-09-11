Die deutschen Basketballer können im EM-Halbfinale auf die Unterstützung des verletzten Co-Kapitäns Johannes Voigtmann setzen.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte, wird der Center am Freitag (ab 16:00 Uhr im Liveticker) bei der K.o.-Partie gegen Finnland in Riga vor Ort sein.

Voigtmann hatte sich in der Gruppenphase eine Knieverletzung zugezogen, war anschließend zurück nach Deutschland gereist und fällt für den Rest des Turniers aus.

In der Mannschaft kam die Nachricht über Voigtmanns Rückkehr bestens an. "Das ist super cool. Genau solche Sachen zeigen, wie eng wir sind als Gruppe. Es ist natürlich extrem bitter für Jo, dass er sich im Turnier verletzt hat", sagte NBA-Jungstar Franz Wagner am Donnerstag im Teamhotel.