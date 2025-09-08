Basketball-EM 2025
Das DBB-Team steht bei der Basketball-EM 2025 in Lettland nach einem Arbeitssieg über Slowenien im Halbfinale. Auch der Gegner steht mit Finnland schon fest. Auf wen könnte Deutschland im möglichen Finale treffen?
Bei der Basketball-EM 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen geht es nun in die heiße Phase und auch die deutsche Nationalmannschaft ist noch mit dabei im Kampf um den Titel.
Zuletzt kämpfte sich das DBB-Team im Viertelfinale gegen Slowenien nach starkem Finish mit 99:91 in die Runde der letzten Vier und darf weiter vom EM-Triumph träumen.
Im Halbfinale bekommen es die DBB-Stars um Kapitän Dennis Schröder mit Finnland zu tun.
ran zeigt nun den möglichen Weg Deutschlands bis ins Finale bei der Basketball-EM 2025.
Basketball-EM 2025: Auf wen trifft Deutschland im EM-Halbfinale?
Das DBB-Team spielt am Freitag, 12. September 2025, im EM-Halbfinale gegen Finnland (ab 16:00 Uhr im Liveticker).
Zuvor setzte sich Deutschland im Viertelfinale mit 99:91 gegen Slowenien durch und qualifizierte sich so für die Runde der letzten vier Teams.
Basketball: Auf wen könnte Deutschland im EM-Finale treffen?
Sollte Deutschland im Halbfinale gegen Finnland gewinnen, wartet im Finale ein Duell gegen die Türkei oder Griechenland.
Basketball-EM 2025: Der Turnierbaum bis zum Finale
Achtelfinale:
- 6. September: Türkei - Schweden 85:79
- 6. September: Deutschland - Portugal 85:58
- 6. September: Litauen - Lettland 88:79
- 6. September: Serbien - Finnland 86:92
- 7. September: Polen - Bosnien-Herzegowina 80:72
- 7. September: Frankreich - Georgien 70:80
- 7. September: Italien - Slowenien 77:84
- 7. September: Griechenland - Israel 84:79
Viertelfinale:
- 9. September: Türkei - Polen 91:77
- 9. September: Litauen - Griechenland 76:87
- 10. September: Finnland - Georgien 93:79
- 10. September: Deutschland - Slowenien 99:91
Halbfinale:
- 12. September: Deutschland - Finnland (ab 16:00 Uhr im Liveticker)
- 12. September: Griechenland - Türkei (ab 20:00 Uhr im Liveticker)
Spiel um Platz 3:
- 14. September: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (16:00 Uhr)
Finale:
- 14. September: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 (20:00 Uhr)