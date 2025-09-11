Anzeige
Basketball-EM 2025

Basketball-EM: Verletzter Johannes Voigtmann reist für DBB-Halbfinale an

  • Aktualisiert: 11.09.2025
  • 18:25 Uhr
  • SID

Die deutschen Basketballer können im EM-Halbfinale auf die Unterstützung des verletzten Co-Kapitäns Johannes Voigtmann setzen.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte, wird der Center am Freitag (ab 16:00 Uhr im Liveticker) bei der K.o.-Partie gegen Finnland in Riga vor Ort sein.

Voigtmann hatte sich in der Gruppenphase eine Knieverletzung zugezogen, war anschließend zurück nach Deutschland gereist und fällt für den Rest des Turniers aus.

In der Mannschaft kam die Nachricht über Voigtmanns Rückkehr bestens an. "Das ist super cool. Genau solche Sachen zeigen, wie eng wir sind als Gruppe. Es ist natürlich extrem bitter für Jo, dass er sich im Turnier verletzt hat", sagte NBA-Jungstar Franz Wagner am Donnerstag im Teamhotel.

Deutschland kämpft um zweiten EM-Titel nach 1993

Der Profi von Bayern München habe schließlich bereits in der Nationalmannschaft gespielt, bevor Deutschland nun viermal in Folge im Halbfinale eines großen Turniers stand, so Wagner.

Sollten die Deutschen die Finnen besiegen, ginge es im Finale am Sonntag gegen Griechenland oder die Türkei. Die Mannschaft kämpft um den zweiten EM-Titel für Deutschland nach 1993.

