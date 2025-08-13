Die Basketball-EM 2025 steht an. Der amtierende Weltmeister Deutschland peilt eine Medaille an. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Spiele live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt. Die Basketball-EM 2025 startet am 27. August und endet mit dem Finale am 14. September 2025. Auf ran.de finden Sie alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams, Liveticker und Highlights. Verfolgen Sie die deutsche Nationalmannschaft mit Dennis Schröder und Franz Wagner in Tampere (Finnland) und die Finalrunde in Riga (Lettland). Von der Gruppenphase bis zum Finale – hier gibt’s alles zu Spielplan, Übertragungen und Tickets!

Wo läuft die Basketball-EM 2025? Free-TV und Livestream im Überblick Die EuroBasket 2025 begeistert Fans in vier Ländern (Finnland, Lettland, Polen, Zypern) mit Top-Teams wie Deutschland, Serbien und Frankreich. Hier sind Ihre Übertragungsoptionen: Free-TV: RTL überträgt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, ausgewählte K.o.-Spiele und das Finale live. Livestream: ran.de und Joyn: Kostenlose Highlights zu ausgewählten Spielen.

RTL+: Livestreams der Deutschland-Spiele und ausgewählter Partien (kostenpflichtig).

MagentaSport: Alle 76 Spiele der EM live, Deutschland-Spiele kostenlos, weitere Spiele im Abo (ab 4,95 €/Monat) . Liveticker: Echtzeit-Updates, Statistiken und Highlight-Videos zu allen Spielen auf ran.de.

Basketball-EM 2025 Spielplan: Deutschland in Gruppe B Die EM startet am 27. August 2025 mit der Gruppenphase. Deutschland spielt in Gruppe B in Tampere (Finnland) gegen Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und Finnland. Die besten vier Teams jeder Gruppe erreichen die nächste Runde in Riga. Hier die Spiele der deutschen Mannschaft (MESZ): 27. August 2025, 15:30 Uhr: Deutschland vs. Montenegro

29. August 2025, 12:30 Uhr: Deutschland vs. Schweden

30. August 2025, 12:30 Uhr: Deutschland vs. Litauen

1. September 2025, 15:30 Uhr: Deutschland vs. Großbritannien

3. September 2025, 19:30 Uhr: Deutschland vs. Finnland

Deutschland bei der Basketball-EM 2025: Kader und Ziele Unter dem neuen Bundestrainer Álex Mumbrú zielt Weltmeister Deutschland auf eine Medaille. Der Kader umfasst NBA-Stars wie Dennis Schröder (Sacramento Kings), Franz Wagner und Tristan Da Silva (Orlando Magic), sowie Weltmeister wie Isaac Bonga, Andreas Obst und Johannes Voigtmann. Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) fehlt wegen Achillessehnenproblemen.

Basketball-EM 2025: Tickets für Tampere und Riga Tickets für die Gruppenphase in Tampere (Nokia Arena) und die Finalrunde in Riga (Xiaomi Arena) sind über die offizielle FIBA-Plattform (fiba.basketball) erhältlich. Basketball-EM: So kommt ihr an Tickets für die EuroBasket 2025

Finalrunde und Finale der Basketball-EM 2025 Die Finalrunde (Achtelfinale bis Finale) findet in Riga (Lettland) statt. Das Achtelfinale beginnt am 6. September 2025, das Finale am 14. September 2025 um 21:00 Uhr (MESZ). RTL überträgt ausgewählte K.o.-Spiele und das Finale im Free-TV, MagentaSport alle Spiele live. Auf ran.de gibt’s Liveticker, Highlights und Analysen.

