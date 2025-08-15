DBB-Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner quälen sich ins Supercup-Finale

Angeführt von Kapitän Dennis Schröder haben die deutschen Basketball-Weltmeister zwölf Tage vor EM-Beginn einen ersten Dämpfer gerade noch vermieden.

Nur dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewann die deutsche Mannschaft zum Auftakt des Supercups in München 73:71 (28:35) gegen die Auswahl der Türkei. Im Finale am Samstag (20.45 Uhr) trifft das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú auf Serbien oder Tschechien.

Nach einer offensiv ernüchternden Leistung in der ersten Halbzeit brachte Schröder die deutsche Mannschaft ins Spiel zurück. In der 26. Minute ging die DBB-Auswahl erstmals in Führung, die Türken aber erwiesen sich bis zum Schluss als enorm widerspenstig. Neben Schröder (22 Punkte) war Franz Wagner nach einer unauffälligen ersten Halbzeit und trotz schwacher Wurfquote bester deutscher Schütze (17 Punkte), auch er persönlich hat kurz vor dem Start der Basketball-EM noch viel Luft nach oben.

Die deutsche Mannschaft hatte vor den Augen von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert gewaltige Probleme, gegen die unbequemen Türken einen Rhythmus zu finden. Von Beginn an lief sie einem Rückstand hinterher, nach dem ersten Viertel stand es 17:25, zehn Punkte kamen dabei vom türkischen Superstar Alperen Sengün vom NBA-Klub Houston Rockets.

Offensiv blieb zunächst vieles Stückwerk bei der DBB-Auswahl, vor allem, wenn Kapitän Schröder nicht auf dem Feld war. Auch Wagner hatte Probleme, er kam nur selten zum Abschluss, wurde von den Türken gut zugestellt. Zur Halbzeit hatten gerade mal fünf deutsche Spieler Punkte erzielt, bester Schütze bis dahin war der gute Justus Hollatz (8).