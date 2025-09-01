DBB-Team gegen England bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker?

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist bei EM gegen England gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Bei der Basketball-Europameisterschaft steht für die deutsche Nationalmannschaft das vierte von fünf Gruppenspielen auf dem Programm. Nach Siegen gegen Montenegro, Schweden und Litauen wartet am Montagnachmittag England (ab 15:30 Uhr im Liveticker).

Die DBB-Auswahl ist gegen die Mannschaft aus Großbritannien klarer Favorit. Nach drei Siegen und der bereits erfolgten Qualifikation für das Achtelfinale geht es für die deutsche Auswahl um Kapitän Dennis Schröder nun darum, die Tabellenspitze zu festigen, um im besten Fall Gruppensieger zu werden.

Vor allem Schröder, um den es im vergangenen Spiel noch einen Rassismus-Eklat gegeben hatte, dürfte hochmotiviert sein, eine Top-Leistung zu zeigen.

Gegen den ärgsten Verfolger Finnland - bislang ebenfalls mit drei Siegen aus drei Spielen - geht es übrigens am letzten Gruppenspieltag.