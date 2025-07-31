Anzeige

Anzeige

Welche NBA-Teams spielen 2025 in Berlin? Im ersten regulären NBA-Saisonspiel in Deutschland treffen die Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies.

Anzeige

Anzeige

Wann findet das NBA-Spiel in Berlin statt? Das Spiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies in der Berliner Uber Arena findet am Donnerstag, 15. Januar 2026, um 20 Uhr statt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NBA Berlin Game 2026: Wie kommt man an Tickets? Der genaue Start des Ticketverkaufs für das NBA Berlin Game 2026 ist noch nicht bekannt. Wer sich frühzeitig informieren will, kann sich über die offizielle NBA-Website für einen Newsletter anmelden und erhält dort alle aktuellen Infos rund um Termine und Verkaufsstart. Es ist davon auszugehen, dass der Ticketverkauf ähnlich ablaufen wird wie zuletzt beim NBA-Spiel in Paris: Fans konnten sich dort zunächst im Vorfeld auf der NBA-Plattform registrieren. Anschließend wurden per Zufallsverfahren ausgewählte Personen per E-Mail benachrichtigt und erhielten einen Zugangscode zum Verkauf über Ticketmaster. Dort wurden sie erneut per Zufall in eine Warteschlange eingereiht, bevor sie je nach Verfügbarkeit Tickets erwerben konnten. Beim Paris Game begann der Vorverkauf im Oktober, rund drei Monate vor dem Spieltermin im Januar. Ob das Verfahren beim Berlin Game 2026 ähnlich verläuft, bleibt abzuwarten. Eine frühzeitige Registrierung empfiehlt sich in jedem Fall. Vom Kauf auf dem Schwarzmarkt bei dubiosen Anbietern wie Viagogo oder auch bei eBay wird hingegen dringend abgeraten. Betrug kann hier nicht ausgeschlossen werden.

Wie viel kosten die Tickets für das NBA-Spiel in Berlin? Offizielle Ticketpreise für das NBA Berlin Game 2026 sind bislang noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Preise an denen des NBA Paris Games orientieren werden. Dort lagen die günstigsten Tickets bei rund 80 Euro (bzw. 65 Euro mit eingeschränkter Sicht), während die Courtside-Plätze für stolze 2120 Euro zu haben waren.

Anzeige

Gibt es einen Zeitplan für die weiteren NBA-Spiele in Berlin? Die Bundeshauptstadt wird Teil einer Rotation an europäischen Städten, in denen die NBA Spiele der Regular Season austragen wird. Nach 2026 wird in Berlin somit 2028 eine zweite Partie stattfinden.

Anzeige