Basketball-EM

Finnland vs. Deutschland heute live: Basketball-EM 2025 - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 03.09.2025
  • 11:10 Uhr
  • ran.de

Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht bei der EM das letzte Gruppenspiel gegen Finnland an. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Inhalt

Die Gruppenphase der Basketball-Europameisterschaft geht in ihre finale Phase. Auch für die deutsche Nationalmannschaft steht die letzte Partie auf dem Programm. Am Mittwochabend trifft die DBB-Auswahl im finnischen Tampere auf Gastgeber Finnland (ab 19:30 Uhr im Liveticker).

Die deutsche Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder konnte bislang alle vier Vorrundenpartien für sich entscheiden und steht dementsprechend auf Rang eins der Gruppe B.

Das Ziel für die Partie gegen die Finnen ist klar: Mit dem fünften Sieg in Folge den Gruppensieg perfekt machen. Hinter Deutschland folgen in der Tabelle Litauen auf Platz zwei und Finnland auf Platz drei mit jeweils einem Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter.

Die Finnen, die in der Gruppenphase drei Spiele gewannen und nur knapp gegen Litauen unterlagen, schielen derweil in der Tabelle ebenfalls noch weiter nach oben, brauchen dafür aber einen Sieg. Unterstützung bekommt das Heimteam in der Nokia-areena von 13.000 Fans. Damit ist auch erstmals ein Spiel des DBB-Teams bei dieser EM ausverkauft.

Finnland vs. Deutschland bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf?

  • Begegnung: Finnland - Deutschland
  • Wettbewerb: Basketball-EM, Gruppenphase
  • Datum: 03. September 2025
  • Uhrzeit: 19:30 Uhr
  • Austragungsort: Nokia-areena (Tampere, Finnland)
Basketball-EM: Wird die Partie zwischen Finnland und Deutschland im Free-TV gezeigt?

Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das fünfte Gruppenspiel des DBB-Teams gegen Finnland wird live auf RTL übertragen.

Basketball-EM: Gibt es zu Finnland vs. Deutschland einen Livestream?

Ja, die Partie Finnland vs. Deutschland wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Zudem überträgt Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

DBB-Team gegen Finnland bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker?

Einen Live-Ticker zum Gruppenspiel zwischen Deutschland und Finnland gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Finnland vs. Deutschland: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels

  • Begegnung: Finnland - Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 03. September, 19:30 Uhr
  • Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Lassi Tuovi (Finnland)
  • Free-TV: RTL
  • Livestream: Magenta Sport, RTL+
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Das Wichtigste in Kürze

  • Alle Infos zur Basketball-EM

  • Spielplan der Basketball-EM

  • Tabellen der Basketball-EM

