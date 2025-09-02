Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht bei der EM das letzte Gruppenspiel gegen Finnland an. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die Gruppenphase der Basketball-Europameisterschaft geht in ihre finale Phase. Auch für die deutsche Nationalmannschaft steht die letzte Partie auf dem Programm. Am Mittwochabend trifft die DBB-Auswahl im finnischen Tampere auf Gastgeber Finnland (ab 19:30 Uhr im Liveticker).

Die deutsche Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder konnte bislang alle vier Vorrundenpartien für sich entscheiden und steht dementsprechend auf Rang eins der Gruppe B.

Das Ziel für die Partie gegen die Finnen ist klar: Mit dem fünften Sieg in Folge den Gruppensieg perfekt machen. Hinter Deutschland folgen in der Tabelle Litauen auf Platz zwei und Finnland auf Platz drei mit jeweils einem Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter.

Die Finnen, die in der Gruppenphase drei Spiele gewannen und nur knapp gegen Litauen unterlagen, schielen derweil in der Tabelle ebenfalls noch weiter nach oben, brauchen dafür aber einen Sieg. Unterstützung bekommt das Heimteam in der Nokia-areena von 13.000 Fans. Damit ist auch erstmals ein Spiel des DBB-Teams bei dieser EM ausverkauft.