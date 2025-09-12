Anzeige
Basketball-EM

Griechenland vs. Türkei: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, im Livestream und Liveticker - Türkei macht es deutlich

  • Aktualisiert: 13.09.2025
  • 09:19 Uhr
  • ran.de

Im zweiten Halbfinale der Basketball-EM kam es zum Duell zwischen Griechenland und der Türkei. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Basketball-EM: Türkei schlägt Griechenland deutlich

Die Türkei setzte sich im zweiten Halbfinale eindrucksvoll gegen Griechenland durch und wird der deutsche Finalgegner am Sonntag sein. Am Ende gewannen Alperen Şengün und Co. deutlich mit 94:68.

Die Basketball-EM 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Die heiße Phase läuft und der Kampf um die Medaillen ist endgültig eröffnet.

Anzeige
Anzeige

Basketball-EM: Wer wird Deutschlands Finalgegner?

Nachdem die deutsche Basketball-Nationalmannschaft sich am Nachmittag gegen Finnland behauptet hatte, schauten auch Dennis Schröder und Co. genau hin. Im zweiten Halbfinale wurde es deutlich zwischen der Türkei und Griechenland.

Während Giannis Antetokounmpo vom Titel mit Griechenland träumte, hat sich Alperen Sengün in der Türkei weiter unsterblich gemacht und die Hoffnungen auf den Titel am leben gelassen.

ran fasst alle Infos zum Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei zusammen.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Basketball-EM: So seht ihr das Finale mit Deutschland im Livestream

  • Spielplan der Basketball-EM 2025

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Halbfinale - Griechenland vs. Türkei bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf?

  • Begegnung: Griechenland vs. Türkei
  • Wettbewerb: Basketball-EM 2025; Halbfinale
  • Datum: 12. September 2025
  • Uhrzeit: 20:00 Uhr
  • Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)

Basketball-EM: Wird die Partie zwischen Griechenland und der Türkei im Free-TV gezeigt?

Nein. Eine Übertragung der Partie zwischen Griechenland und der Türkei im Free-TV gibt es nicht.

Anzeige

Gibt es zu Griechenland vs. Türkei einen Livestream?

Ja, das Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei wird bei Magenta Sport im Livestream gezeigt. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Anzeige

Griechenland - Türkei bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker?

Einen Liveticker zum Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

Griechenland vs. Türkei: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels

  • Begegnung: Griechenland vs. Türkei
  • Datum und Uhrzeit: 12. September 2025, 20:00 Uhr
  • Trainer: Vasilios Spanoulis (Griechenland), Halil Ergin Ataman (Türkei)
  • Free-TV: -
  • Livestream: MagentaSport (kostenpflichtig)
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr News und Videos
Moritz Wagner (l.) an der Seite von Bruder Franz
News

Moritz Wagner warnt vor Türkei: "Kein Zuckerschlecken"

  • 13.09.2025
  • 09:39 Uhr
2228367080
News

Kommentar: Werd endlich erwachsen, Luka!

  • 13.09.2025
  • 09:26 Uhr
imago images 1065995443
News

Basketball-EM 2025 live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 13.09.2025
  • 09:23 Uhr
Dennis Schröder
News

Basketball-EM 2025: Deutschlands Final-Gegner steht fest - Turnierbaum der K.o.-Phase - wann ist das Endspiel?

  • 13.09.2025
  • 09:21 Uhr
Alan Ibrahimagic beim EM-Halbfinale gegen Finnland
News

Ibrahimagic mit Respekt vor Türkei: "Eine starke Mannschaft"

  • 13.09.2025
  • 06:35 Uhr
Franz Wagner hat dritte Medaille sicher
News

Klare Ansage von Wagner: "Spielen nicht für Silber"

  • 13.09.2025
  • 06:12 Uhr
Alperen Sengün ist der Star der Türken
News

Große Show gegen Giannis! Türkei fordert Deutschland

  • 12.09.2025
  • 21:45 Uhr
Dennis Schröder spielt mit dem Weltmeister um Gold
News

Merz gratuliert Basketballern: "Begeistert ein ganzes Land"

  • 12.09.2025
  • 21:43 Uhr
imago images 1066293682
News

Kommentar: Deutschland ist nicht mehr zu stoppen

  • 12.09.2025
  • 19:32 Uhr
Basketball Riga 10.09.2025 DBB Länderspiel Männer Herren EuroBasket 2025 Viertelfinale Deutschland (GER) - Slowenien (SLO) Tristan Da Silva (Deutschland, No.05) Dennis Schröder Schroeder (Deutschla...
News

Deutschland vs. Finnland: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, Livestream - DBB-Team im EuroBasket-Finale

  • 12.09.2025
  • 18:16 Uhr