Im zweiten Halbfinale der Basketball-EM kam es zum Duell zwischen Griechenland und der Türkei. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker. Basketball-EM: Türkei schlägt Griechenland deutlich Die Türkei setzte sich im zweiten Halbfinale eindrucksvoll gegen Griechenland durch und wird der deutsche Finalgegner am Sonntag sein. Am Ende gewannen Alperen Şengün und Co. deutlich mit 94:68. Die Basketball-EM 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Die heiße Phase läuft und der Kampf um die Medaillen ist endgültig eröffnet.

Anzeige

Anzeige

Basketball-EM: Wer wird Deutschlands Finalgegner? Nachdem die deutsche Basketball-Nationalmannschaft sich am Nachmittag gegen Finnland behauptet hatte, schauten auch Dennis Schröder und Co. genau hin. Im zweiten Halbfinale wurde es deutlich zwischen der Türkei und Griechenland. Basketball-EM - Deutschland im Halbfinale: Jetzt muss der Titel folgen - ein Kommentar Während Giannis Antetokounmpo vom Titel mit Griechenland träumte, hat sich Alperen Sengün in der Türkei weiter unsterblich gemacht und die Hoffnungen auf den Titel am leben gelassen. Basketball-EM 2025: Superstar Luka Doncic muss endlich erwachsen werden - ein Kommentar ran fasst alle Infos zum Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei zusammen.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Halbfinale - Griechenland vs. Türkei bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf? Begegnung: Griechenland vs. Türkei

Wettbewerb: Basketball-EM 2025; Halbfinale

Datum: 12. September 2025

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)

Basketball-EM: Wird die Partie zwischen Griechenland und der Türkei im Free-TV gezeigt? Nein. Eine Übertragung der Partie zwischen Griechenland und der Türkei im Free-TV gibt es nicht.

Anzeige

Gibt es zu Griechenland vs. Türkei einen Livestream? Ja, das Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei wird bei Magenta Sport im Livestream gezeigt. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Anzeige

Griechenland - Türkei bei der Basketball-EM: Wo finde ich einen Liveticker? Einen Liveticker zum Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige