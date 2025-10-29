Superstars wie Joel Embiid, Kawhi Leonard, LeBron James und viele andere sind dafür bekannt, immer wieder Spiele auszulassen, um sich zu schonen. Michael Jordan kann diesem Ansatz jedoch überhaupt nichts abgewinnen.

NBA-Legende Michael Jordan steht dem sogenannten Load Management – also der modernen Praxis, Starspieler zur Schonung ihrer Kräfte gezielt pausieren zu lassen – sehr kritisch gegenüber.

In der zweiten Folge der NBC-Serie "MJ: Insights to Excellence" äußerte sich Jordan zu Spielern, die regelmäßig Spiele aussetzen.

"Nun, es sollte zunächst einmal gar nicht nötig sein", sagte Jordan. "Ich wollte nie ein Spiel verpassen, weil es immer eine Gelegenheit war, mich zu beweisen. Die Fans kommen, um mich spielen zu sehen."

"Ich möchte diesen Typen da ganz oben beeindrucken, der sich wahrscheinlich den Hintern aufgerissen hat, um an ein Ticket zu kommen oder das Geld dafür zu verdienen."

Sein Ansatz bezog sich dabei nicht nur auf Anhänger, die ihm zujubelten, sondern auch auf gegnerische Fans.