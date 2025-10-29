Basketball
NBA: Legende Michael Jordan hält überhaupt nichts von "Load Management" - Kritik an Joel Embiid, LeBron James und Co.
- Veröffentlicht: 29.10.2025
- 12:07 Uhr
- Julian Erbs
Superstars wie Joel Embiid, Kawhi Leonard, LeBron James und viele andere sind dafür bekannt, immer wieder Spiele auszulassen, um sich zu schonen. Michael Jordan kann diesem Ansatz jedoch überhaupt nichts abgewinnen.
NBA-Legende Michael Jordan steht dem sogenannten Load Management – also der modernen Praxis, Starspieler zur Schonung ihrer Kräfte gezielt pausieren zu lassen – sehr kritisch gegenüber.
In der zweiten Folge der NBC-Serie "MJ: Insights to Excellence" äußerte sich Jordan zu Spielern, die regelmäßig Spiele aussetzen.
"Nun, es sollte zunächst einmal gar nicht nötig sein", sagte Jordan. "Ich wollte nie ein Spiel verpassen, weil es immer eine Gelegenheit war, mich zu beweisen. Die Fans kommen, um mich spielen zu sehen."
"Ich möchte diesen Typen da ganz oben beeindrucken, der sich wahrscheinlich den Hintern aufgerissen hat, um an ein Ticket zu kommen oder das Geld dafür zu verdienen."
Sein Ansatz bezog sich dabei nicht nur auf Anhänger, die ihm zujubelten, sondern auch auf gegnerische Fans.
NBA-Legende Michael Jordan: "Ich will ihn zum Schweigen bringen!"
"Ja, weil ich weiß, dass er mich wahrscheinlich anbrüllt, und ich will ihn zum Schweigen bringen", ergänzte er. "Er ruft mir alle möglichen Dinge zu. Ich will ihn auf jeden Fall zum Schweigen bringen. Du hast eine Verpflichtung – wenn sie dich sehen wollen, dann willst du als Entertainer eine Show bieten. Oder?"
Jordan machte deutlich, dass er jedes Spiel als Chance sah, sich zu beweisen und den Zuschauern – unabhängig von ihrer Haltung zu ihm – eine starke Leistung zu bieten.
Jordans Einstellung zeigte sich auch in seinem Handeln. In neun seiner 15 NBA-Saisons stand er in allen 82 Spielen der regulären Saison auf dem Feld.
Fast alle Saisons mehr als 75 Einsätze
"Du spielst Basketball zweieinhalb bis drei Stunden am Tag. Das ist dein Job", erklärte Jordan weiter: "Dafür wirst du als NBA-Spieler bezahlt. Was machst du in den anderen 21 Stunden? Für mich ist das die Zeit, in der du dich auf den nächsten Arbeitstag, auf die nächste Herausforderung vorbereiten solltest."
Während seiner Karriere bestritt Jordan in fast jeder Saison mehr als 75 Spiele.
Die einzigen Ausnahmen waren sein zweites Jahr, als er sich den Fuß brach, sowie die Saison 1994/95, in der er kurzzeitig zurücktrat, um Baseball zu spielen.
"Erstens ist da der Stolz gegenüber den Fans, die bezahlen. Zweitens will ich sicherstellen, dass ich in Form bleibe. Und drittens möchte ich als Team im Rhythmus bleiben", fasste der sechsmalige NBA-Champion zusammen.
